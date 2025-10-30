'First Dates' transforma su restaurante del amor en una atracción terrorífica para su especial de Halloween

Aunque los programas de citas siempre suelen desarrollarse bajo una atmósfera de paz, tranquilidad y complicidad, la originalidad siempre se agradece. Para celebrar este Halloween como se merece, el equipo de 'First Dates' ha decidido darle un lavado de cara al restaurante del amor, transformándolo en un comedor de lo más terrorífico.

Tanto Carlos Sobera como el resto de integrantes del programa se disfrazarán para la ocasión, con el presentador convirtiéndose en el conde Drácula. El especial se emitirá en Cuatro tanto este 30 de octubre como la noche del 31, asegurando romanticismo pero también algún que otro susto.

Un programa que sigue sabiendo reinventarse

No es ningún secreto que 'First Dates' es uno de los programas más exitosos de la televisión en España. Prueba irrefutable de ello es el tiempo que la emisión se ha mantenido en antena: ni más ni menos que nueve años y medio. Y es que, salvo sorpresa mayúscula, el 'dating show' presentado por Sobera celebrará en abril su décimo aniversario.

Desde su estreno el 17 de abril de 2016, 'First Dates' ha celebrado más de 10.000 citas, lo que implica que más de 20.000 comensales han compartido sus confidencias entre bambalinas. En cuanto al resultado de los encuentros, más de la mitad han terminado en una segunda cita. Se tiene constancia de que varias han contraído matrimonio, y que mínimo diez bebés han nacido gracias a la magia del programa.