3 canciones súper famosas que no sabías que salieron de Eurovisión

Llegamos al mes de mayo y eso significa que entramos en época Eurovisión, ya que este próximo sábado 17 de mayo Basilea buscará el sucesor de Nemo y del micrófono de cristal, trofeo que se le escapa a España desde el año 1969 con la victoria de Salomé (en el año anterior Massiel conquistó también el certamen musical). Melody buscará romper con el maleficio y conquistar Europa con 'ESA DIVA', una canción que ha tenido sus fans y detractores. Las canciones de Eurovisión pueden convertirse en grandes himnos de la música, como es el caso de ‘Waterloo’ de ABBA. Otras, en cambio, se integran en la cultura popular sin que muchos sepan que proceden del famoso certamen. Estas tres que te traigo a continuación son un buen ejemplo:

'Run away' Moldavia 2010

'Run Away', interpretada por Olia Tira junto al grupo moldavo SunStroke Project, representó a Moldavia en Eurovisión 2010 y, aunque no ganó, pasó a la historia por una razón muy particular. Su actuación en Oslo se volvió viral años después gracias al saxofonista del grupo, cuyo expresivo solo y movimientos se convirtieron en un fenómeno en internet bajo el apodo de 'Epic Sax Guy'. El meme traspasó fronteras y plataformas, y el fragmento del saxofón ha sido utilizado una y otra vez en redes sociales, ediciones de vídeo y remixes electrónicos. Lo curioso es que, pese a que la canción terminó en la posición 22, ha logrado una longevidad cultural que muchas ganadoras del certamen no han conseguido. Su estilo dance-pop y su enérgica puesta en escena encajaban perfectamente con la estética Eurovisión, pero su verdadero impacto llegó años más tarde, convirtiéndola en una de las canciones más inesperadamente influyentes salidas del festival. A día de hoy, pocos recuerdan el título, pero millones reconocen la melodía del saxofón al instante.

'Snap' Armenia 2022

'Snap', interpretada por la joven cantante armenia Rosa Linn, fue la propuesta de Armenia en Eurovisión 2022, celebrada en Turín. Aunque en el festival no logró una posición destacada —acabó en el 20.º lugar—, su destino cambió radicalmente meses después. Gracias a TikTok, donde millones de usuarios comenzaron a utilizar fragmentos de la canción en vídeos emocionales y nostálgicos, 'Snap' se convirtió en un fenómeno viral global. Su sonido indie-pop, con un estribillo suave y pegadizo, conectó con audiencias jóvenes de todo el mundo, disparando su popularidad en plataformas de streaming. Alcanzó el top 10 en Spotify Global y entró en listas oficiales de países como Reino Unido, Irlanda, Noruega o Suecia. De hecho, ha sido uno de los mayores éxitos comerciales salidos de Eurovisión en la última década, a pesar de no haber brillado en la clasificación oficial.

'Fairytale' Noruega 2009

'Fairytale', interpretada por el noruego Alexander Rybak, se coronó como la gran vencedora del Festival de Eurovisión 2009, celebrado en Moscú. Con su mezcla de pop, folk y violín enérgico, la canción no solo ganó, sino que lo hizo con récord de puntuación en su momento: 387 puntos, una cifra histórica bajo el sistema de votación de la época. Rybak, con su carisma, su violín y una coreografía sencilla pero efectiva, conquistó a Europa con una historia de amor convertida en cuento musical. Más allá de la victoria, 'Fairytale' se convirtió en un auténtico fenómeno musical, logrando una gran difusión en toda Europa del Este y Escandinavia, y colándose incluso en listas de éxitos de países fuera del circuito habitual del festival.

Su pegajoso estribillo y su estética atemporal hicieron que se mantuviera viva durante años, usada en concursos, redes sociales, programas de televisión y playlists nostálgicas. A día de hoy, es considerada una de las canciones más icónicas de la historia reciente de Eurovisión