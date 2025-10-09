Adara Molinero, bloqueada entre lágrimas tras sufrir un ataque de pánico en 'Supervivientes All Stars'

Esta noche habrá gala de 'Supervivientes All Stars' y entre los nominados no se encuentra Adara Molinero. La concursante de Alcobendas ha ido desapareciendo de la lista de nominados durante estas dos últimas semanas, tras salvarse agónicamente de la segunda y tercera expulsión. Los problemas, eso sí, no desaparecieron para Adara Molinero, que sufrió un ataque de pánico durante la última prueba del reality de supervivencia de Telecinco.

"¡No puedo! ¡No puedo!", gritaba Adara Molinero subida en la plataforma cuando le llegaba su turno. El reto consistía en ascender por una rampa de tablones hasta una estructura ubicada en el mar para recoger los escalones necesarios para armar una escalera. Esta escalera les permitiría alcanzar las piezas con las que debían construir una pirámide. El equipo que lograra completar la tarea primero se llevaría el premio. Finalmente, Tony Spina trato de tranquilizar a Adara y lo consiguió. Ella bajo finalmente de la plataforma, bastante temblorosa eso sí.

¿Trampas en la prueba de líder?

Tony Spina fue protagonista en otra de las pruebas de la última gala del concurso de Mediaset. Durante una de las pruebas de 'Supervivientes All Stars', los concursantes debían mantenerse sobre una estructura en el mar, sujetos a una cuerda que debían tensar inclinándose hacia adelante. La presentadora Laura Madrueño explicó con claridad las reglas, insistiendo en que la soga debía permanecer tensa y los participantes debían mantener la postura correcta. Sin embargo, Tony Spina ignoró las indicaciones y optó por colocarse sin tensar la cuerda, apoyando su cuerpo en el centro de la estructura para obtener mayor estabilidad, lo que provocó varias advertencias por parte de la presentadora. A pesar de las reiteradas llamadas de atención, Tony no fue descalificado, lo que generó una ola de indignación en redes sociales. Numerosos espectadores denunciaron el “favoritismo” de la organización hacia el concursante, señalando que recibió hasta cuatro avisos sin sanción alguna. Las críticas se intensificaron cuando Tony logró clasificarse para la final de la prueba, calificando el hecho como una “vergüenza” y un “tongo”. Algunos usuarios recordaron otros supuestos privilegios otorgados a Spina, como la aparición de su pareja en el programa, acusando a la producción de trato de favor.