Adara Molinero estalla contra sus compañeros de 'Supervivientes 2023' por la comida: ''¡No tenéis vergüenza!''

El hambre empieza a hacer estragos en el concurso de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’, especialmente a la hora de repartir. Esto mismo ha pasado con Ginés Corregüela, quien cedió parte de sus lentejas a algunos de sus compañeros, esto provocó que los hermanos Cortés Bollo y Adara Molinero mostraran su malestar. ‘’¿Has repartío tú tus lentejas, Ginés?, ¿o te las comes por la noche?’’, le espetaba el hijo de Raquel Bollo mientras el titoker respondía que no quería. ‘’Coño, me podías haber ofrecido un poco a mi también’’, le volvía a espetar Cortés.

‘’Entiendo que te comas tu parte porque es tuya, y si te la quieres comer, perfecto; pero si la repartes, que las repartas con todos’’, le decía Molinero a lo que Alma Bollo volvía a decir que ‘’no le dieran más vueltas’’. Corregüela alegaba que no lo había hecho con maldad además de lanzar una indirecta a la madrileña: ''hay personas que se meten en donde no le llaman''.

‘’Si me interesa porque formo parte de un grupo, aunque vosotros me queráis excluir, aunque para ti mi opinión no cuente nada. Te estoy hablando del tema de la comida que lo compartes con cuatro personas y a los demás nos dan por saco’’, arrancaba Adara a la vez que se calentaba. Wiergo quien también se sumó a la queja, habló con Diego, Raquel Arias y el propio Ginés sobre lo ocurrido. ''La carita de cachorrito que ponéis siempre para quien se la crea porque yo no me creo nada. Es que de buenos tenéis cero. Porque vais por lo bajini siempre y a veces se os pillan, que es lo que os pasa en estas circunstancias. Que se os ve la clase de personas que sois. Os llevo calando desde el principio del concurso. ¡No tenéis vergüenza!’’, continuaba diciéndole la madrileña a los tres concursantes.

Bollo, quien se apartó con su hermano hacia la orilla no dudó en aconsejar a Manuel: ‘’Te lo dije desde el primer día que puso un pie aquí en la unificación que te dije ‘esta gente que consideras tus colegas, ¿son tus colegas?’’.’’Egoístas’’, se escuchaba a la influencer mientras se arrimaba a los hermanos. ‘’En estas circunstancias, de verdad, que no te salga lo mejor de ti y mirar por el compañero, aunque me esté matando contigo, es horrible. Es muy desagradable’’, concluía Adara indignada.