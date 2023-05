La divertida propuesta de Jorge Javier Vázquez a Yaiza Martín e Isa Pantoja en 'Supervivientes 2023'

Tras la expulsión disciplinaria de Yaiza Martín por parte de la organización de ‘Supervivientes 2023’ tras sus continuas faltas de respeto y sus maneras de expresarse, la canaria se encontró en la gala 10 del reality con el presentador, Jorge Javier Vázquez, e Isa Pantoja, novia de su compañero de concurso Asraf Beno.

"Buenas noches. ¿Usted es Yaiza, la de dentro o la de fuera?, porque la de afuera es encantadora", le decía el presentador de Telecinco a Yaiza. Momentos más tarde, Jorge Javier, sin saber bien que decir quiso saber qué pensaba la exsuperviviente de todo lo que le ha ocurrido en el reality, algo que a ella le avergonzaba. "No me reconozco, todavía siento vergüenza. Yo me lo he preguntado también…; el sentirme atacada, no sé, no lo puedo explicar. No me reconozco’’, decía la protagonista un poco introvertida.

El de Badalona, aprovechando que Isa Pantoja estaba delante se dirigió a ella. ‘’Isa, quizás deberíamos hacer una repesca y que vuelva Yaiza’’, le espetaba a lo que ambas respondían que no. ‘’¿No te convence Yaiza?’’, le volvía a preguntar. "No sé si creerme a esta Yaiza o la de la isla, pero no me valen las excusas porque si no llega a ser por la organización seguiría en su papel de machacar a Asraf, con lo cual no me sirve’’, decía con claridad la pequeña del clan Pantoja.

"¿Machacarlo yo cuando lleva nominado desde la primera semana? Voy a asumir lo mío, tengo mis motivos por los que me he comportado así con él", le respondía Yaiza Martín. "No estás diciendo nada de Asraf y no estás reconociendo que te pasaste con él y te has pasado. Las formas no son las correctas con él y deberías reconocerlo", concluía la novia del concursante. Jorge Javier al ver el ambiente que se creó no dudó en lanzar una divertida propuesta. ‘’¿Os apetece Isa, Yaiza, ir este fin semana al pisito de ‘Solos’?’’, concluía provocando las risas y el aplauso de los presentes.