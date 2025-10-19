'Bailando con las estrellas' expulsa por partida doble y Bárbara Rey e Iago García dicen adiós al concurso

La pista de baile de Telecinco volvió a encenderse este sábado, precedida por una excelsa coreografía de los maestros que abrió las puertas a una nueva entrega de la tercera edición de 'Bailando con las estrellas' en la que Bárbara Rey y Blanca Romero se jugaban seguir una semana más en el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Aunque si la decisión hubiera dependido de la actriz, los cinco votos contundentes del jurado, que la salvaron en el arranque de la noche, no hubiesen sido necesarios. La concursante justificó sus palabras del último programa, en las que expresaba el deseo de marcharse para estar con sus perros, desvelando su verdadera preocupación: el ingreso en el hospital de su padre y la necesidad de estar a su lado en los que pueden ser sus últimos momentos juntos.

"Me contestaba mal, pero me contestaba. Con el último vídeo ya no me contestó. Tengo que estar allí porque si pasa algo y estoy aquí no me lo perdonaría nunca. No podemos juzgar tan fácilmente a la gente, hay que intentarlo siempre", aseguro. Sin embargo, los días previos al directo le han servido para convencerse y luchar por seguir en el programa. "Empecé a bailar por él y seguiré bailando por él", exclamó, dedicándole su danza, consciente de que la estaría viendo por televisión.

Con la expulsión de Bárbara, los ánimos se calmaron entre las parejas, pero el programa de este sábado les reservaba varias sorpresas y los nervios se volvieron a apoderar de ellos cuando Jesús Vázquez anunció que nadie estaba a salvo: "Barbara no es la única que se va a ir esta noche, va a haber una segunda eliminación".

Así, los dos dúos menos votados entre público y jurado tendrían que regresar a la pista de baile para proponer los mismos pasos y convencer al jurado para no ser expulsados. Y los dos aspirantes que acabaron cayendo en esta comprometida situación fueron Nerea Rodríguez, a pesar de haber sido la tercera favorita del jurado con 44 puntos, e Iago García.

Las parejas formadas por la ex de 'OT 2017' con Genís, y el actor con Inés, volvieron a proponer sus coreografías, siendo este último el que pisaría por última vez la pista de baile al convertirse en el segundo expulsado de la noche junto a Bárbara Rey.

Sin embargo, ambos tendrán una segunda oportunidad en la entrega del próximo sábado 25 de octubre, cuando entrará en juego la repesca y todos los concursantes volverán a bailar para demostrar que merecen seguir en el concurso de baile de Mediaset.