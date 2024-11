"Y ahora Sonsoles" da voz a Isabel, la abuela solidaria con la DANA

En el programa "Y ahora Sonsoles", liderado por la periodista Sonsoles Ónega, se ha compartido la emotiva historia de Isabel, una abuela de 79 años que se ha convertido en un ejemplo de solidaridad en los duros momentos que atraviesa Valencia tras la devastación provocada por la DANA. Esta terrible catástrofe meteorológica ha arrasado calles, viviendas y negocios en la parte este del país, dejando una huella de destrucción que aún continúa presente en la vida de miles de valencianos. En este contexto, Isabel se ha volcado en las labores de limpieza y apoyo, mostrando que la ayuda no tiene edad y que, como ella misma afirma, "todos podemos ayudar".

No importa la edad, lo que hace falta es ayudar

En su noveno día de colaboración en el estadio Mestalla, Isabel demuestra una energía y entrega admirables, afirmando que no se necesita mucho para llevar consuelo. “Esto va para muy largo y todos podemos ayudar”, dice convencida, señalando que, en ocasiones, una simple sonrisa puede alegrar el día de quienes han perdido tanto. La abuela solidaria, que también participa en labores de la ONCE, se ha puesto al pie del cañón para apoyar en la limpieza y ayudar a los afectados en el centro de apoyo de la Rambleta. Isabel comenta que para ella el acto de ayudar no se limita a lo material, sino a ofrecer consuelo y compañía a quienes se enfrentan al dolor de la pérdida y la incertidumbre.

Isabel no solo destaca por su dedicación, sino también por su llamado a que no se olvide esta tragedia en los próximos meses, cuando la situación pierda relevancia en los titulares. “Quiero que esto no se olvide”, insiste con fuerza, pidiendo a los medios que mantengan la atención en las víctimas y sus necesidades. “Ahora estamos todos muy pendientes, pero de aquí a un mes, ¿qué pasará? Estas personas necesitan nuestro cariño”, advierte, subrayando la importancia de que el apoyo y la ayuda no se queden en lo inmediato, sino que se prolonguen en el tiempo. Sonsoles Ónega, visiblemente conmovida por la historia de Isabel, se comprometió en directo a seguir en contacto con ella para conocer de cerca cómo evoluciona la situación en Valencia. Así, el programa busca no solo dar voz a los afectados, sino también crear conciencia sobre la importancia de la ayuda sostenida en situaciones de emergencia. Isabel, con su bondad y tenacidad, se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia en uno de los momentos más duros que ha enfrentado la ciudad.