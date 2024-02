Alaska comparte las razones por las que no ha querido ser madre en "El Camino a Casa"

En una reciente entrevista en el programa "El Camino a Casa" de laSexta, Alaska, la icónica cantante y artista, reveló abiertamente las razones por las que ha optado por no tener hijos. Acompañada por Albert Espinosa en este viaje por su infancia, Alaskarememoró sus primeros años en España, brindando una visión única sobre su vida y decisiones personales.

Nacida en Cuba y trasladada a España a la edad de diez años, Alaska compartió detalles íntimos sobre su familia y los motivos que llevaron a su padre a decidir emigrar. A lo largo del programa, la cantante abordó diversos aspectos de su vida, incluido el origen de su nombre artístico y anécdotas sobre su infancia.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Albert Espinosa abordó el tema de la maternidad. A pesar del cariño que siente por los niños, Alaska fue contundente al explicar que "no desea ser madre". Reveló que, aunque disfruta de la compañía de los niños, no está dispuesta a asumir la responsabilidad de criarlos. Expresó con humor que preferiría tener un "parvulario" donde jugar y malcriar a los niños, para luego devolvérselos a sus padres.

Esta no es la primera vez que Alaska aborda el tema de la maternidad en televisión. Anteriormente, en el programa TardeAR, compartió su decisión de no ser madre, destacando que a los 31 años tomó la determinación de manera definitiva. Por otro lado, su esposo, Mario Vaquerizo, también ha compartido su perspectiva sobre la decisión de no tener hijos, señalando la "falta de tiempo y la responsabilidad" como factores determinantes.

La sinceridad y franqueza de Alaska en "El Camino a Casa" ofrecieron una mirada reveladora sobre su vida y elecciones personales. A través de esta entrevista, la cantante demostró una vez más su autenticidad y determinación para vivir la vida de acuerdo con sus propios términos.