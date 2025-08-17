LaSexta anuncia el inminente regreso de 'Salvados' con un Gonzo "reacio"

LaSexta estrenará “muy pronto” la temporada 22 de 'Salvados', con Gonzo de nuevo al frente. El periodista regresa a la televisión con entrevistas y reportajes centrados en la actualidad y en temas sociales de relevancia.

Eso sí, el propio presentador admite que no tiene muchas ganas de volver. En el divertido vídeo promocional que la cadena ha colgado en redes, deja claro que preferiría seguir de vacaciones, aunque ya le toca arrancar un nuevo curso televisivo.

La temporada anterior de 'Salvados' se emitió entre septiembre y diciembre de 2024, y se alargó hasta las puertas de Navidad para incluir dos entregas especiales dedicadas a la catastrófica dana de Valencia.