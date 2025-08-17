Una joven denuncia en 'laSexta Xplica' el elevado precio del alquiler en España: "Ni parejas, ni tríos, esto es imposible"

Belén Guirao, representante del movimiento "Ruge", denunció en laSexta Xplica la crisis de acceso a la vivienda que sufren los jóvenes españoles. "Una habitación nos cuesta el 35% de nuestro salario. Es imposible emanciparse", afirmó, criticando que "unos pocos hacen negocio jugando con derechos de la clase trabajadora". Pese al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, Guirao subrayó que la brecha entre ingresos y costes de alquiler sigue siendo insalvable.

"Ni con tríos o cuartetes"

La activista detalló los números que ahogan a su generación: el salario medio juvenil es de 1.050 euros, pero el alquiler medio alcanza los 968 euros, sin incluir gastos adicionales. "Todavía nos dirán que nos mudemos", ironizó, remarcando que compartir piso tampoco es solución: "Ni parejas, ni tríos ni cuartetes: esto es imposible". Su declaración evidencia que incluso agrupándose, los jóvenes no logran cubrir costes básicos.

Guirao dirigió su crítica a los propietarios: "Si pueden poner el alquiler a 1.500 euros en vez de 700, lo harán", pese a que con 700 euros ya cubrirían sus necesidades. Esta lógica especulativa, según ella, prioriza el beneficio sobre el derecho a la vivienda.

La solución, exigió Guirao, no son "consejos de austeridad", sino regulación estatal que frene la especulación. "Hablamos de un derecho fundamental, no de lujo", sentenció durante su intervención.