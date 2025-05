Alba Carrillo, fichaje sorpresa en 'La familia de la tele' y una confesión sobre su salud

Alba Carrillo ha dado la sorpresa esta tarde al convertirse en la nueva colaboradora de 'La familia de la tele', donde ha sido recibida entre aplausos y presentada como "una mujer con personalidad explosiva". De ese modo, Carrillo se une al equipo de María Patiño y compañía para animar las tardes en La 1, además de explicar el problema de salud que ha sufrido y la ha mantenido alejada de la pequeña pantalla.

El bache de salud sufrido por la modelo

"Pensaba que era una simple otitis, pero fue a más", se ha lamentado respecto al incidente que sufrió durante Semana Santa. "Perdí la audición del oído izquierdo y la sensación era como estar metida en una pecera, con pitidos constantes", asegura. Algo, que la obligaba a guardar reposo y seguir un tratamiento, dando lugar a unas semanas muy complicadas para ella.

Alba Carrillo en "La familia de la tele" RTVE

"Ha sido horrible", ha compartido con sus compañeros. "No podía dormir, no podía socializar… Me sentía atrapada", sostenía. Sobre todo, por el miedo a que ese estado pudiera prolongarse. "Tenía mucha ansiedad, he llorado mucho". Y es que los incesantes pitidos le impedían incluso descansar.

"¡Es que no podía dormir! Dormía un rato, me despertaba porque estás oyendo cosas dentro de tu cabeza... se pasa muy mal". Sin embargo, eso no ha impedido que regrese a la televisión con las energías renovadas.