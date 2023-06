Alimentación, campo para el fraude

Pasamos por determinados aspectos de la vida sin darles mucha importancia. Y en temas alimenticios somos, de facto, bastante descuidados. Afortunadamente existe un superhéroe gastronómico que no sólo vela porque los restaurantes recuperen su lustre, si no que se interesa por temas que nos afectan directamente como consumidores. laSexta estrena esta noche a las 22:30 horas el primer episodio de la quinta temporada de uno de los formatos de mayor éxito de la cadena, que ha logrado que los asuntos que han sacado a la luz hayan traspasado la pantalla incluso con trascendencia social en nuestro país: «¿Te lo vas a comer?». Su conductor, Alberto Chicote nos cuenta las claves de la nueva entrega.

Tras el recorrido de cuatro temporadas de gran éxito de audiencia, Alberto Chicote vuelve con nuevas entregas para descubrir ilegalidades, falta de control sanitario, alimentos tóxicos o directamente información falsa que supone, en muchos de los casos, un peligro de salud para los consumidores. En esta ocasión, «son unos temas, sobre todo, muy cercanos; que nos tocan a todos en nuestro día a día. No hay ninguno que diga ‘‘a mí esto no me interesa, no me toca’’». Así desarrollará programas sobre las bodas: «Ya seas tú el que lo organiza o el asistente, sabes que te va a tocar lo de comer en una boda, y lo quieres disfrutar, lo quieres pasar bien. Todo el mundo quiere que todo termine bien, y nadie quiere terminar en urgencias de un hospital con una intoxicación». Es precisamente en este programa, donde nos desvela lo importante que es la inocuidad de los alimentos: «Productos que pueden ser maravillosos y que con un tratamiento que no sea adecuado, se pueden convertir en un problema más serio. De esto, precisamente, hablamos cuando nos pusimos a hacer el programa de las bodas. Algo que tiene que cumplir con una serie de condiciones, aparte de permisos y licencias, para poderse tratar como Dios manda. Para que cuando alguien en esa finca o ese jardín que tienes te viene a dar de comer, cumpla con las condiciones y que sepas que todos vais a terminar bailando yo que sé, en vez de ir la sala de espera del hospital con una intoxicación y sin saber qué demonios ha pasado». También tocará el controvertido tema de las reseñas de restaurantes en internet, «cada día está más en boga. El crecimiento de los usuarios que antes de visitar un establecimiento miran a ver cuántas son las reseñas. Ha crecido exponencialmente y casi todo el mundo lo utiliza». Pretende en este episodio responder a varias preguntas: «¿Cuál es la veracidad? ¿Cuánto hay de cierto ahí y cuánto no?». Además del tema candente de alergias e intolerancias alimentarias, importante «porque nos toca a todos muy de cerca, tanto en propia piel como en la de alguien que esté muy cercano». Según Chicote, «todos sabemos lo que supone llegar a un restaurante y decir soy alérgico a o soy intolerante a...», y cuestiona: «¿De verdad eres intolerante o solamente te lo han dicho unos señores para cobrarte un test que no tiene ningún tipo de veracidad científica?».

Otro de los temas de interés será el de los menús que ofrecen los restaurantes en su día a día. En este caso, «¿Te lo vas a comer?» analiza cómo son los platos que más se repiten en los menús diarios, cuál es su calidad y, sobre todo, si es saludable comer a diario un menú del día. Ofertas repletas de fritos, hidratos de carbono y alimentos procesados nada recomendables en una dieta sana. Chicote advierte de los peligros de abusar de esta clase de platos. Y hablando de peligros, también habrá un programa entero dedicado a las setas que consumimos, que en opinión del chef, «son un producto en cierto modo peligroso». España es uno de los destinos más ricos del mundo en cuanto a variedad micológica. Existen catalogadas cerca de 1.500 tipos de setas diferentes y según los expertos muchas de ellas son nutritivas y muy sabrosas, pero otras son venenosas. En su investigación, Chicote se acerca a los que las recogen y comercializan para saber sobre su trazabilidad y si las setas que consumimos en los restaurantes son siempre seguras. Responderá a las preguntas de «¿quién las coge? ¿Cómo se capturan? ¿La gente que las captura tiene una formación o un conocimiento, o solamente son unos señores que se van al monte, agarran lo que creen que está bien y luego terminan en el mercado de tu barrio?».

Vuelve Alberto Chicote con la firme convicción de que «todos estos temas nos hacen cuestionar que en esto de la alimentación, por desgracia, siempre hay alguien que está cometiendo un fraude».

Reseña mal, que algo queda

►Chicote está acostumbrado a reseñas, buenas y malas, pero su política es clara: «Hablo con todos y cada uno de mis clientes. Creo en la comunicación como la estamos teniendo tú y yo. No creo en una en la que no hay una conversación. Y que encima se realiza en plaza pública (el espacio de la reseña es plaza pública). Si en mi restaurante ha ocurrido algo que no te ha satisfecho, vas a tener la oportunidad de decírmelo. Con la valoración personal me sobra y me basta. Lo que no haríamos es salir del restaurante, ponernos a 30 metros uno del otro y liarnos a voces para tirarnos los trastos a la cabeza. Por eso nunca contesto a las reseñas».