Amparo Larrañaga denuncia la invisibilidad de las actrices mayores: "Sigue existiendo"

Cuando las actrices sobrepasan cierta edad encuentran una dificultad añadida para actuar en series de televisión, pues los papeles para mujeres mayores de 40 años siguen escaseando, tal y como recoge un estudio realizado por Martha Lauzen, directora ejecutiva del Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine de la Universidad Estatal de San Diego.

Una afirmación a la que este domingo se ha unido Amparo Larrañaga, una de las actrices más conocidas de la pequeña pantalla con un período de máximo esplendor entre finales de los 80 e inicios del 2000, pero que ha cimentado una sólida carrera como intérprete en obras de teatro.

En la última entrega de 'Al cielo con ella', la hija de los también actores María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga, conversó con Henar Álvarez sobre la invisibilidad de las actrices mayores, asegurando que "antes una actriz mayor podía ser protagonista", pero que "ahora es rarísimo que eso suceda".

"Imagínate mi madre, que hacía super protas", ha puesto como ejemplo, para después desvelar algunos hechos que ha vivido durante el rodaje de algunas series, donde el maquillador recriminaba que le habían puesto "una luz que está llena de sombras" y la dirección respondía que "las sombras son de su edad, que es una vieja", mientras que a la actriz joven le pedían que se cortara el flequillo porque "le hace sombra en la cara".

"Esa cosa existe y sigue existiendo, la invisibilidad", ha lamentado la intérprete madrileña, cuya última serie de televisión de la que formó parte fue la continuación de 'Los hombres de Paco' en 2021, donde dio vida a la coronel Dolores Urbizu.