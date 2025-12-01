Fer Castro se despide de 'Saber y ganar' haciendo historia al alcanzar 100 programas

Tras una pequeña pausa de dos meses,Fer Castro retomó 'Saber y ganar'donde lo había dejado, con 92 programas a sus espaldas y con un reto a la altura de su sabiduría, el de alcanzar la cifra redonda de 100 entregas. Una hazaña de la que puede presumir desde este lunes, cuando ha escrito su nombre con letras doradas al convertirse en centenario.

La proeza no era para menos y el formato de La 2 presentado por Jordi Hurtado lo ha celebrado estrenando escenografía y tiñendo el plató de color dorado como guiño al concursante gallego, que se ha ganado con todas las de la ley el apodo de Magnífico.

Sin ir más lejos, el conductor de Sant Feliu de Llobregat ha dado la bienvenida a los espectadores anunciando que el de hoy iba a ser un programa dedicado a un concursante muy especial, trasladando todas las miradas sobre Fer, que en esta ocasión se encontraba solo en la mesa preparado para hacer frente a las pruebas, que han versado sobre sus gustos y su participación en el concurso.

Entre esas pruebas, destacan una 'Batería de Sabios', que ha servido para conocer mejor la ciudad del ilustre concursante gallego, Santiago de Compostela. Así como un 'Triple Enredo', un 'Descubriendo' especial con 'Matequivalencias', un 'Viaje musical por Alemania', y un 'Triple Reto'. Asimismo, el programa ha estrenado una nueva prueba dedicada al participante: 'El talón de Aquiles de Fer'.

Para poner la guinda al pastel y con una pequeña dosis de emoción, 'Saber y ganar' ha llamado a algunos de los rostros más conocidos por la audiencia. Es el caso del primer bicentenario, Víctor Castro, de Manolo Romero o de Óscar Díaz, que también estuvieron en el inicio de la nueva temporada del programa con el estreno del nuevo decorado y que han lanzado alguna que otra pregunta al doctor en Estadística.

La gran sorpresa de la jornada para Fer ha sido la aparición de Suso Quesada, participante y "Magnífico" de este 2025 con el que el homenajeado compartió nada menos que 33 días en plató. En esta ocasión, ha reaparecido para ayudar a su compañero con el 'Triple Reto' que los guionistas le han preparado.

No es un adiós, sino un hasta luego

Fer Castro se ha despedido de 'Saber y ganar' por todo lo alto. El Magnífico ha puesto fin a su paso por el programa coronándose como centenario y disfrutando de su 'Minuto de Oro', un momento en el que ha lanzado un mensaje a la audiencia.

Aún así, los seguidores del programa de preguntas y respuestas no tendrán que esperar mucho tiempo para volver a ver al concursante de Santiago de Compostela, pues volverá muy pronto con motivo de los programas especiales de los 'Magníficos', que se celebrarán en febrero de 2026 coincidiendo con el 29º aniversario del concurso.