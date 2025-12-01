El Súper de 'GH20' impone una dura sanción a los concursantes: "Habéis malgastado lo que para millones de personas es un milagro"

La noche de este domingo 30 de noviembre en la casa de 'Gran Hermano' (GH) dejó varios titulares. Entre ellos, la salvación de Joon, la incorporación de Anabel Pantoja como madrina de la prueba semanal tras su reciente paso por 'Bailando con las estrellas' y una de las sanciones más peculiares del programa dictada por el Súper de GH.

Y para entender el castigo impuesto hay que remontarse hasta tres días antes, cuando los protagonistas del reality tuvieron que enfrentarse a un gran dilema tras la renuncia de Paula de hablar con su pareja para que todos pudieran tomar leche ilimitada.

Esa falta de límite ha causado que el Súper haya tenido que intervenir, pues los concursantes se han excedido con el uso del alimento, que es "símbolo de vida, esperanza y supervivencia". Sin ir más lejos, antes de 'El debate', habían consumido más de 15 tetrabriks, además de haberse peleado entre ellos o haber dejado tazas sin terminar.

"Durante menos de tres días tuvisteis leche sin límites, de todo tipo: entera, desnatada, semi... ¿Y qué habéis hecho vosotros? Lo que vino después no fue gratitud, fue exceso", les ha espetado la voz en off del famoso reality show y que actúa como comunicador y vigilante de todo lo que sucede.

La reprimenda del Súper ha continuado haciendo mella en la actitud de los integrantes de la casa de Tres Cantos, recalcando que habían bebido "sin pensar, sin mesura" y se habían "atiborrado de leche, incluso algunos llegando a manifestar dolor de barriga".

"Habéis dejado tazas a medio terminar por toda la casa, habéis malgastado lo que para millones de personas es un milagro", ha lamentado, mientras los concursantes agachaban la cabeza y asumían sus errores, para seguidamente anunciar la sanción impuesta, pues deben "dar ejemplo" a las "miles de personas" que les ven porque tienen la oportunidad de "construir una sociedad que no repita los errores que hoy vemos en el mundo".

Tras ello, la penalización consistió en quitarles el privilegio de la leche ilimitada: "Restamos leche para sumar conciencia, restamos privilegios para sumar respeto y restamos egoísmo para sumar humanidad".