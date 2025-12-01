El director de 'Pasapalabra' justifica la polémica de anunciar el bote antes de que se gane

El director de 'Pasapalabra', Miguel Aparicio, ha explicado en una entrevista concedida a Bluper los motivos por los que el programa decidió hace años perder parte del llamado "efecto sorpresa" del bote anunciando con antelación su inminente resolución en Antena 3. Aparicio reconoce que el equipo se opuso al principio a esta estrategia porque "queríamos premiar a ese espectador fiel que está pendiente cada día", pero admite que "estamos haciendo televisión, y cuanta más gente, mejor". El responsable del concurso también ha revelado el enorme trabajo que hay detrás de cada rosco, que define como "verdaderas filigranas", elaboradas por cinco guionistas que diseñan 50 definiciones diarias equilibradas en dificultad. Además, asegura que cuando empiezan a "calentar" el bote se percibe de inmediato la subida de audiencia, y confiesa su gran deseo: "Que se alineen los astros y alguien consiga responder las 25 definiciones".

Así se hace el rosco de 'Pasapalabra': secretos, preparación y curiosidades del reto más famoso de la televisión

La elaboración corre a cargo de 4 guionistas, que se encargan de elaborar las 50 preguntas del día (ya que hay dos roscos en cada programa). Este equipo no actúa en solitario, ya que dentro de la elaboración del formato también participan un coordinador de guion, una lingüista y todo el equipo de dirección, que se encargan de revisar todas las preguntas que se plantean. Al haber dos roscos, este equipo de trabajo busca equilibrio para ambos tengan el mismo nivel de dificultad, todo se cuida al milímetro, incluso la longitud de las palabras. En cuanto a la elección de las palabras, los guionistas tienen libertad absoluta, tomando de referencia el Diccionario de la RAE y el de María Moliner, incluyendo dentro del rosco sustantivos, adjetivos, verbos e incluso contenido enciclopédico, como nombres propios o de títulos, ya sea teatro, cine o televisión, sumado a preguntas geográficas o científicas, para obtener un rosco variado para poner a prueba a sus concursantes de lunes a viernes.

Sintonizar todas las tardes 'Pasapalabra' en Antena 3 es vivir en directo historia de la televisión española. El programa tiene en sus filas al concursante más longevo, la concursante mujer con más participaciones y el rosco más alto de la historia del concurso líder de la televisión española. Hoy nueva oportunidad para Manu y Rosa, que luchan por un premio que alcanza la astronómica cifra de 2.446.000 euros.