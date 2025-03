Ana Guerra revela qué artista quiere hacer en 'Tu cara me suena'

Uno de los concursos más exitosos de Antena 3 está muy cerca de volver a su parrilla. Nos referimos a 'Tu cara me suena' y la emisión de su duodécima edición. Los nueve concursantes están confirmados y su presentador, una vez más, volverá a ser Manel Fuentes. Además, en la parcela del jurado regresará Àngel Llàcer y Florentino Fernández reemplazará a Carlos Latre.

Además, esta misma tarde os hemos contado en LA RAZÓN que 'Tu cara me suena 12' dará el salto a Disney+ tras su paso previo por la cadena de Atresmedia. El objetivo de este acuerdo es afianzar su relación con esta plataforma de streaming tras el acuerdo de suscripción conjunta con atresplayer lanzado el pasado mes de noviembre.

Ana Guerra valora su participación

Una de las protagonistas de esta edición, y seguro que será una de las favoritas del público para obtener la victoria, es la cantante Ana Guerra. la participante canaria ya sabe lo que es acudir a 'Tu cara me suena' y actuar en su escenario. En una de las ocasiones, estuvo acompañando a su amiga Lola Índigo y en otra acompañó a su marido Víctor Elías.

Ahora, va a formar parte del concurso como una integrante más en pleno derecho. Por ello, ha sido entrevistada y ha respondido algunas preguntas interesantes sobre su próxima participación en el programa. En relación al motivo de su llegada a 'Tu cara me suena', explica: "Creo que la curiosidad de verme en otros registros, de otros artistas...y aprender todo eso que me pueda enseñar y me pueda llevar todo a mí".

Cartel oficial de 'Tu cara me suena 12' Atresmedia

Por otro lado, Ana Guerra también ha revelado la manera en la que se está preparando para afrontar este nuevo reto: "Esa es una gran faena. Yo como público, es verdad que miro con ojos diferentes a un cantante que viene a imitar. Lo miro con un poquito más de exigencia. Intento camuflarme a través de clases de canto y de estar como loca en casa, una semana, cantando tanto la canción de alguien que cuando llegas a la cama intentas dormir y comes techo".

En cuanto a sus puntos fuertes, la cantante canaria asegura: "Creo que es la constancia. Soy muy trabajadora y hago mucho caso a los demás. Uno de los grandes problemas de la imitación es que la voz que tú oyes dentro de ti no es la misma que se percibe fuera. A veces tú consideras que lo tienes dentro de ti...y de repente te grabas y te das cuenta de que el resultado es otro".

Por último, ha confesado un artista que quiere que le salga para imitar y cuál no: "Por favor, no...sería cualquier artista urbano. No por nada, sino porque para imitar es muy importante que tengas muy escuchado a un artista. Y no sería el caso. Me daría como mucho miedo que me tocase alguien así. Mientras que por favor, gracias, sería un artista de los 70, 80, 90...Todo este mundo me flipa. Por poner una encima de la mesa...sería Laura Pausini".