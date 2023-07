Antena 3 estrena un especial de 'Tu Cara Me Suena'

‘Tu Cara Me Suena’ se ha consolidado como el programa líder de la noche de los viernes y prueba de ello son los datos de audiencia que ha obtenido a lo largo de estos cuatro meses. El espacio presentado por Manel Fuentes y cuyo jurado está formado por Angel Llácer, Lolita Flores, Carlos Latre y Chenoaaplaza su final una semana para ofrecer una recopilación de los mejores momentos de esta décima temporada.

‘’Con 10 años de historia a sus espaldas, la nueva temporada está dejando momentos para la historia. Por eso, antes de descubrir al flamante campeón, este viernes haremos un repaso con un especial’’, indica la propia cadena de Antena 3. Hay que recordar que en la décimo quinta gala, que tuvo lugar el viernes 7 de julio, Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Merche, Alfred y Jadel lograron hacerse un hueco de cara a la final. El resto de participantes, a pesar de no haber logrado llegar al podium, han dejado momentos imborrables que volverán a recordarse este próximo viernes.

Atresmedia no es la primera vez que ejecuta un programa especial de este formato antes de dar paso a la gran final. En anteriores ediciones de ‘Tu Cara Me Suena’, coincidiendo con Navidad, la cadena ofreció a sus fieles seguidores especiales navideños haciendo un repaso de aquellas actuaciones que más han marcado el concurso. Además de ofrecer dichos especiales, la empresa de comunicación también llevó a cabo galas solidarias, bajo el nombre de ‘Tu cara más solidaria’ o incluso un especial dedicado a la víspera de Reyes Magos.

Actuaciones finales

Aunque la final de ‘Tu Cara Me Suena’ se posponga para el viernes julio, los finalistas ya tienen claro a quienes van a imitar. Guasch se meterá en la piel de Beyoncé; Merche imitará a Natalia Rodríguez, la cantante de ‘La Quinta Estación’; y Miriam Rodríguez, también se meterá en el papel de otra artista femenina, Lady Gaga. Los chicos, Jadel apostará por Carlos Rivera mientras que Alfred se tirará a la piscina imitando a ‘Anthony and the Johnson’s’.