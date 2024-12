A pocos días de que "Caiga quien caiga" vuelva a la parrilla de Telecinco tras más de 15 años, la decisión de la cadena de rescatar el icónico formato ha despertado opiniones divididas. La nostalgia parece ser la apuesta de Mediaset para captar audiencia, aunque rostros icónicos del programa original, como Arturo Valls, no formarán parte de esta nueva etapa. El presentador, ahora vinculado a Atresmedia, compartió sus impresiones sobre este retorno en una entrevista reciente en Hora 25 de la Cadena SER.

Volver a donde uno fue feliz a veces no funciona

En este nuevo revival, Telecinco ha confiado la conducción a Lorena Castell, Santi Millán y Pablo González-Batista, creando así el primer equipo mixto de presentadores del formato. Con ello, figuras históricas como Manel Fuentes, Juanra Bonet, El Gran Wyoming o Javier Martín quedan fuera del proyecto. Sin embargo, la sombra del pasado y el peso del programa original plantean un desafío importante para los nuevos responsables. Arturo Valls, quien ganó popularidad gracias a su participación en Caiga quien caiga, ha expresado su visión con una mezcla de nostalgia y precaución: “Sentimientos encontrados. Creo que es un formato vigente, alguien que haga la pregunta incómoda, actualidad política desde otro punto de vista, la pura sátira es muy necesaria”, afirmó. No obstante, Valls también lanzó una advertencia sobre los riesgos que implican los revivals: “Era tan sólido… Este miedo de: ¿por qué "Gladiator 2"? No mancilles. Que esto me lo podrían decir a mí con "Camera café", pero… Hay que tener cuidado con los revivals”. El presentador reflexionó sobre el impacto del formato original, reconociendo que la comparación con la versión moderna será inevitable: “La sátira política se puede hacer, pero llámalo de otra manera. Ese formato: el Caiga, los trajes negros, Wyoming, Manel… Eso tenía tanto peso que la comparación va a ser inevitable”, espetaba el presentador valenciano.

Ya lo hizó con "Camera Café"

Valls también aprovechó para hablar sobre su experiencia con el salto de "Camera café" al cine, una decisión que también generó reacciones encontradas. “La gente esperaba ver otra cosa, pero nosotros entendíamos que no podíamos hacer un plano fijo de 90 minutos de lo que ya era la serie. Queríamos contar qué pasaba en la oficina, con esos personajes. Era una propuesta muy estimulante”, explicó. A pesar del cariño que el público tiene hacia formatos clásicos, Arturo Valls advierte sobre los peligros de apelar a la nostalgia: “La nostalgia es muy peligrosa, todo el mundo tenía idealizada la serie. Entonces, el fan es peligrosísimo, hay que pasar del fan”, concluyó. El regreso de Caiga quien caiga está previsto para enero, y Telecinco tiene ante sí la complicada tarea de renovar un formato histórico sin perder su esencia. La sátira política, ahora bajo la mirada de nuevos presentadores, pondrá a prueba si el público está dispuesto a recibir una versión renovada del clásico programa.