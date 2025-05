Así definen al Papa León XIV sus amigos más cercanos: "Es un ser humano sensible, fiel a sus raíces misioneras"

Fumata Blanca en la Iglesia Católica, que ayer dio a conocer a todo el mundo a su nuevo Sumo Pontífice. León XIV (nombre de Papa del Cardenal estadounidense Robert Francis Prevost​​​) es el sin duda el hombre del momento y todos los programas de actualidad de nuestro país le han dedicado un importante tramo, como ha sido el caso de 'El programa de Ana Rosa', que contaba hoy con Jano Mecha como maestro de ceremonias. El magacín matinal de actualidad de Telecinco ha contado con el testimonio de Ever Quispe Navarro, quien conoció al Papa León XIV en Roma y ha revelado como es el nuevo Sumo Pontífice en la cercanía.

Una persona muy humilde y cercana a su pueblo

Ever Quipse Navarro, peruano residente en Roma, compartió su testimonio sobre el Papa León XIV, a quien conoció personalmente durante su estancia en la capital italiana. Aunque originario de Perú, explica que su primer contacto directo con el entonces cardenal Prevost fue en Roma, donde descubrió a una persona humilde y profundamente comprometida con su labor pastoral. Destacó que, como misionero agustino, siempre mantuvo una cercanía genuina con la gente, algo especialmente evidente durante la pandemia, cuando salió a las calles de Perú, donde había sido arzobispo, a bendecir imágenes y ofrecer consuelo espiritual. Aunque Ever no presenció estos gestos en persona, sí los conoció a través de amigos cercanos de su ciudad natal y de Chicago. Asegura que para muchos peruanos, el nombramiento del cardenal Prevost como Papa ha sido un verdadero regalo de Dios, un testimonio de que la sencillez y el servicio pueden llevar a la cumbre del liderazgo espiritual.

Durante la conversación, Ever recordó con emoción el momento en que León XIV apareció por primera vez en el balcón de la plaza de San Pedro, visiblemente conmovido ante la multitud. A sus ojos, no es solo un líder espiritual, sino un ser humano sensible, fiel a sus raíces misioneras. Cree firmemente que el pontificado no cambiará su esencia: continuará siendo un Papa cercano, humilde y entregado. Destacó también el valor de la elección de León XIV como una continuidad del legado del Papa Francisco, especialmente en lo referente a una Iglesia sinodal, más participativa y abierta. Ever subraya la gratitud del pueblo peruano hacia Francisco por haber confiado en alguien de orígenes tan sencillos. Asegura que León XIV representará una figura de unión entre Roma y América Latina, y que será un Papa del pueblo, con un corazón que permanece atento al sufrimiento y las esperanzas de todos los fieles.