María Patiño le pide algo imposible a Anabel Pantoja: Belén Esteban dice no

El alta hospitalaria de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha sido acogida con gran felicidad por todos. En la noche de este lunes la influencer daba la buena nueva, después de una semana evidenciando que la evolución de la pequeña Alma era favorable. Pedían un milagro y se les ha concedido, como así consideran ellos mismos y también su íntima amiga, Belén Esteban. La colaboradora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha respondido a las preguntas que le asaltaban a la mente María Patiño tras ver el vídeo que analizaba los últimos movimientos de la familia tras salir del hospital. “Sabía que la evolución era positiva y a mí no me pilló por sorpresa”. Y es que la presentadora quería saber si estaba informada o si se enteró por la prensa.

A María Patiño le ha llamado un par de cosas en el mensaje que Merchi, la madre de Anabel Pantoja, ha redactado para celebrar la buena nueva. “No me llama la atención, teniendo en cuenta que en cierta manera es lo previsible, pero ella recalca seguir rezando por Alma”. Al sacar este tema pone en aprietos a su colaboradora, que se traba al hablar y mide mucho sus palabras: “Es que a la niña… esto no sé si lo podré decir… pero tendrá que tener un seguimiento. Pero que no voy a decir nada”, se revuelve en el sofá. Entienden que están acariciando los límites de un tema delicado, como es la salud de una menor, por lo que cambian de cuestión.

Es otro interrogante que plantea la presentadora es si Anabel Pantoja será capaz de cumplir algo que le ha pedido a través de un mensaje privado. Al saber que su niña ya estaba en casa con ellos y que retomaban, en parte, su vida alejados del hospital, le pidió que “no viva a partir de ahora con miedo”. Tiene sus dudas de que pueda hacerlo, pero Belén Esteban se las quita en un segundo, pues es un imposible para ella: “Bueno… conociéndola… Pues tiene miedo, claro. Yo ya he hablado con ella y he hablado con…”, comienza a emocionarse, llegando casi a las lágrimas al confesar que “he visto a mi niña”. Para no caer en el llanto un día más, ha querido recomponerse y añadir que “yo solamente puedo decir que estamos muy felices, que agradezco mucho lo que puso Anabel en la foto y las palabras que ha tenido David cuando ha salido a la puerta y también lo que ha dicho Merchi”, pero prefiere no hablar más y emplaza a que sean los padres quienes den más detalles, pues teme decir algo de más.

Belén Esteban Ni que fuéramos Shhh

María Patiño tiene una última pregunta. Quiere saber si a Anabel Pantoja también le ha pasado eso de que sufre un bajón anímico cuando todo se calma y el problema se soluciona. Belén Esteban lo descarta por completo, pues sentencia: “Yo la veo feliz” y lo dice rotunda, con una sonrisa en el rostro, convencida de sus palabras. Eso sí, luego las matiza y no quita hierro a la gravedad de la situación, a todo lo que han pasado estas semanas de angustia, a esos 11 días enteros sin salir del hospital durmiendo en un sofá. A noches en vela rezando. Belén Esteban no quiere dejar pasar la ocasión de agradecer al equipo médico del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria por “el trato con la niña, con otros niños que hay ahí. Se han volcado con todos los pacientes, y creo que es muy importante lo que dices de la Sanidad Pública. Pero a ver… que mi gorda está muy feliz”, zanja.