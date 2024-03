Belén Écija, fiel seguidora de la carrera de su madre, Belén Rueda : “Confío en mis méritos y no voy de hija de…”

La hija de Belén Rueda y del productor Daniel Écija, sigue los pasos de su madre en el mundo de la interpretación. Belén Écija nos cuenta que “sigo rodando la serie “4 estrellas” y formo parte del reparto de la película “Aves de corral”, un thriller lleno de tensión.

- Debe ser muy molesto el sambenito de “hija de…”

- Yo confío mucho en mis méritos y ni voy ni pienso en si soy o no la hija de. Estudié Interpretación y Comunicación Audiovisual, y desde pequeña ya soñaba con convertirme en actriz, escenificaba historias en casa con mis amigas, eran como pequeños teatrillos para la familia.

- Es una entusiasta del musical “Annie”…

- Desde pequeña. He visto esa funcion varias veces, y me encantaría protagonizar un musical, es uno de mis sueños desde que era una niña.

- ¿Quién es su referente interpretativos?

- Por encima de todas las actrices, Marion Cotillard, y, naturalmente, mi madre es un ejemplo a seguir.

- Ha trabajado con ella.

- Con ella en “Madres, amor y vida”, y con mi padre en la serie “La valla”, y ahora en “4 estrellas”.

Belén Écija es Daniela Roberto Garver © Roberto Garver

- ¿Y siente mayor presión…?

- Intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo, me centro en mi personaje y no pienso en lo demás. Ya he dicho en alguna ocasión que ser actriz es para mi es una cura, sacar una verdad de dentro y un ejercicio de autoaceptación e imaginación.

- ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido de tus padres?

- Que es mejor estar un paso por detrás sin pisar a nadie.

Al igual que su madre, a la que se parece mucho físicamente, no le gusta hablar de su vida personal, pero sabemos que mantiene una relación sentimental con Jaime Sánchez, con el que convive desde hace unos años. No tiene, de momento, planes de boda y a sus treinta años de edad prefiere esperar para ser madre.