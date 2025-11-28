Boris Izaguirre no tiene dudas y vaticina el ganador de 'Bailando con las estrellas': "Es la ganadora"

Tan solo quedan unas horas para que la tercera temporada de 'Bailando con las estrellas' llegue a su fin y proclame a su vencedor. Por ello, los nervios son uno más en el día a día de los cuatro finalistas. Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo, solo uno de ellos se alzará con el título y Boris Izaguirre tiene claro quién debería ser el ganador.

El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' no tuvo ningún reparo en decirlo en el espacio matinal de Telecinco este jueves, cuando el formato presentado por la periodista madrileña invitó a Valeria Mazza, presentadora del reality de baile, en la sección denominada 'El Aperitivo', donde habló de su próximo documental y aprovechó para pronunciarse sobre los últimos preparativos de la final que se celebra este sábado.

La modelo argentina aprovechó su visita para preguntar a los presentes en plató quién iba a ganar el programa de baile. Ante la cuestión, el periodista venezolano fue directo al grano: "Yo tengo de candidata a Anabel, nuestra Anabel Pantoja es la ganadora".

Sin duda alguna, el de la sobrina de Isabel Pantoja ha sido uno de los nombres más comentados de la edición. La exconcursante de 'Supervivientes' o 'Gran Hermano VIP' ha conseguido llegar a la última gala sin haber sido nominada en el resto de entregas, siendo, por tanto, una de las grandes favoritas.

Sin embargo, aunque se ha ganado el apoyo del público semana tras semana, parte de la audiencia y algunos miembros del jurado han cuestionado su evolución técnica y su presencia entre los finalistas junto a Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo.

En definitiva, la gran final de 'Bailando con las Estrellas' se presenta como un duelo cargado de emoción y debate. Mientras figuras como Boris Izaguirre apuestan firmemente por Anabel Pantoja como la vencedora, la controversia sobre su mérito técnico añade una capa de tensión a la gala.

Con el resto de finalistas compitiendo por el mismo título, solo el desenlace de este sábado en Telecinco confirmará si el apoyo popular se impondrá sobre las valoraciones del jurado, sellando así el nombre del ganador de la tercera temporada.