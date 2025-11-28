'GH 20' llama a Anabel Pantoja, Edi Insua y Violeta Crespo para relanzar 'El Debate'

La vigésima edición de 'Gran Hermano' (GH) no termina de arrancar y, según pasan las semanas, el programa certifica aún más su hundimiento en audiencias. Este jueves, el formato presentado por Jorge Javier Vázquez ha vuelto a marcar mínimo histórico cayendo hasta un 5,4% de share en el acces prime time y un 11% de cuota de pantalla en la segunda parte, siendo superado por 'Horizonte' en Cuatro (11,7%), su "hermana menor".

Desde Mediaset están intentando reconducir la situación y, para la gala presentada por Ion Aramendi del próximo domingo 30 de noviembre, ha llamado a tres personajes bastante conocidos para entrar en la casa de Tres Cantos como invitados especiales y con la esperanza de despertar el interés del público.

De esta forma, 'Gran Hermano. El Debate' contará a partir de las 23:00 horas con la presencia de Anabel Pantoja, flamante finalista de 'Bailando con las Estrellas' y que podría llegar como ganadora del reality de baile, además de los exconcursantes de 'GH 19', Edi Insua y Violeta Crespo.

Los tres invitados serán padrinos y apoyarán a los concursantes en la nueva prueba semanal del reality, una de las clásicas del formato, en la que tendrán que preparar y ensayar una coreografía grupal, concretamente 'Golden', de Huntr/x. Además, será noche de salvación, con Belén, José Manuel, Joon y Patricia como nuevos nominados, en la que los habitantes de la casa podrán luchar por un privilegio en las próximas nominaciones.

Este nuevo movimiento del grupo de comunicación italiano llega después de haber puesto toda la carne en el asador siete días antes con una expulsión sorpresa para acelerar el concurso y una nueva ronda de nominaciones, que llevó a Lorena a marcharse de la casa.