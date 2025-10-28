Canciones de la Gala 7 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 7 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de Max, Laura Muñoz vuelve a estar nominada y junto a Olivia son las nuevas concursantes en la cuerda floja y han elegido a Whitney Houston y Aitana respectivamente para lograr la salvación y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesores a los triunfitos.

Reparto oficial de canciones entre los concursantes de la Gala 7 de 'OT 2025'

Canción grupal: 'Que bonito es querer' de Manuel Carrasco

Olivia: 'Superestrella' de Aitana

Laura Muñoz: 'Greatest love of all' de Whitney Houston

Tinho: 'Let's Dance' de David Bowie

Guillo Rist: 'Catarata' de Bajocero

María Cruz: 'La Reina' de Lola Índigo

Claudia Arenas y Cristina: 'End of the World' de Miley Cyrus

Crespo y Téyou: 'Don't look back in anger' de Oasis

Guille Toledano y Lucía: 'Siempre es de noche' de Alejandro Sanz

Así fue la Gala 6 de 'OT 2025'

En la Gala 6 de 'OT 2025', la emoción estuvo por todo lo alto. Lucía se salva con un 69,5 %, Max es el quinto expulsado y se anuncia la gira oficial, un programa lleno de sorpresas, talento y momentos inolvidables. Lucía logró imponerse en la votación del público frente a Max, que se convirtió en el quinto concursante en abandonar la academia. Tinho fue elegido como el nuevo favorito de la noche, mientras que Ana Mena y Abraham Mateo deslumbraron con una actuación espectacular que emocionó a todos. Además, el programa anunció la esperada gira de OT 2025, que llevará a los concursantes por los principales escenarios del país, como ya ocurriera en las pasadas ediciones desde el regreso triunfal del formato en 2017 en el ente público. En cuanto a los nominados, Olivia, Guillo y María Cruz junto a Laura Muñoz (que decepcionaron con 'Diamonds' de Rihanna) tuvieron que esperar la decisión del claustro y compañeros para conocer los nominados en la Gala 7 del certamen musical de Prime Video y Gestmusic. Los profesores salvaron a Guillo y el resto de "triunfitos", en una votación bastante ajustada, bendijeron a María Cruz, por lo que Olivia y Laura Muñoz se jugarán su presencia en 'OT 2025' dentro de una semana.