'Tu cara me suena' se despide de Carlos Latre tras 12 años de jurado

En una emotiva pero breve intervención, Carlos Latre se ha despidido de 'Tu cara me suena', el programa de Antena 3 que le ha acompañado durante 12 años. El humorista y juez del concurso agradeció al equipo y al público por su apoyo incondicional antes de emprender un nuevo camino en Telecinco.

La final de la undécima edición de 'Tu Cara Me Suena', que coronó a David Bustamante como ganador, también marcó el adiós de Latre, aunque sin menciones explícitas sobre su salidahacia la competencia. Durante el agradecimiento a los jueces, Manel Fuentes, presentador del programa, expresó sus mejores deseos para Latre: “Que todos los vientos le sean favorables”. Este comentario, junto con un sentido aplauso, fue la única referencia a la partida del humorista.

Por su parte, Latre tomó brevemente la palabra para expresar su agradecimiento: “Quiero daros las gracias. A Tinet Rubira, sobre todo, que me escogió para este programa, a todo el equipo, a mis compañeros, a ti Manel, por el cariño, a todos los concursantes que han pasado... Y de verdad, gracias al público, porque este programa me cambió la vida y me da vida. Gracias de corazón”.

Carlos Latre no se retira como algunos seguidores de 'Tu cara me suena' han podido llegar a pensar, sino que se prepara para un nuevo reto profesional. A partir de septiembre, liderará 'Babylon Show', la nueva apuesta de Telecinco para competir en la franja de access prime time. Este programa se enfrentará directamente con 'El Hormiguero' de Pablo Motos y al nuevo programa de David Broncano en TVE. Asimismo, el proyecto es significativo para Latre, ya que será producido por su propia empresa. Este regreso a Mediaset supone un retorno a sus raíces, pues no trabajaba en la cadena desde su colaboración en 'La Tribu' en 2009. No obstante, su participación en el reencuentro de 'Crónicas Marcianas' en 2023 ya había señalado una posible vuelta.

Por otro lado, Latre no es ajeno a la franja horaria que ocupará 'Babylon Show'. Durante años, fue colaborador en 'El Hormiguero', el programa que ahora se convertirá en su competencia directa. Recientemente, el humorista expresó su gratitud hacia Pablo Motos y Jorge Salvador por su tiempo en el show, reconociendo la importancia histórica del programa en la televisión española.