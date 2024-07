Alfonso Arús tiene un favorito en la lucha "El Hormiguero" vs David Broncano: "Pablo Motos lleva años de ventaja"

Al igual que "La casa del dragón" hay dos bandos en disputa por el trono de hierro, en la televisión española, el access prime time no tendrá dos, sino tres gallos en disputa de la codiciada y siempre complicada audiencia. Uno de los gallos tiene una larga trayectoria a sus espaldas, otro de ellos viene de conquistar la televisión de pago pero un espaldarazo financiero del organismo público le ha mermado su popularidad, y el tercero en discordia veremos si no se convierte en un fiasco como fue "Cuentos Chinos" de Jorge Javier Vázquez. Pablo Motos, David Broncano y Carlos Latre respectivamente son dichos gallos en esta competición televisiva y Alfonso Arús confía plenamente en su compañero de Atresmedia.

Tiene un claro favorito

Tras conseguir unos datos históricos, con una media de share del 17,8%, colocándose como líder absoluto de las mañanas con "Aruser@s", Alfonso Arús tiene la potestad suficiente para dictaminar un favorito en esta lucha televisiva. Como ya hiciera Susanna Griso, el presentador matutino de laSexta ha hecho un repaso de toda esta fantástica temporada a nivel de números y de cómo prevé él qué será la batalla televisiva entre Latre, Broncano y Motos.

"No hay que relajarse nunca, además de ser un servicio público, entiendo que TVE quiera ser competitiva. Broncano es una opción para el access, como Carlos Latre para Telecinco, pero El Hormiguero y Pablo Motos llevan muchos años de ventaja como programa de entrevistas”, comenta Alfonso, que advierte a RTVE que le puede pasar como a Jorge Javier Vázquez, que se descalabró a nivel de audiencias con "Cuentos Chinos". “Creo que para un access hay formatos más diferenciados que igual también podrían funcionar. Como apuesta, creo que TVE tiene que intentar no descabalgarse, a esa hora y otras. La gente sí que pasa por TVE -lo hace con el fútbol- otra cosa es que luego no les interese. Pero es una cadena fácilmente reflotable porque todo el mundo conoce La 1” ha espetado finalmente el presentador.