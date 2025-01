Carlos 'Pichi' sorprende en 'Y ahora Sonsoles' con la historia de su gran cambio físico: "Mi ritmo de vida me iba a matar"

Carlos, un joven de 26 años, ha captado la atención de las redes sociales y la televisión gracias a su inspiradora historia de superación. Hace apenas un año, Carlos pesaba 115 kilos y llevaba un estilo de vida descontrolado, lleno de excesos y noches interminables en discotecas. Su necesidad de mejorar su físico por salud le llevo a adoptar hábitos que, según sus propias palabras, "iban a matarme con solo 25 años".

En 'Y ahora Sonsoles', Carlos ha compartido cómo su rutina le estaba pasando factura. "Bebía más de ocho copas por noche y comía en exceso y, en ocasiones, llegaba a vomitar por la cantidad que ingería. Todo esto afectó incluso a mi trabajo; me despidieron varias veces por faltar los viernes debido a la resaca", ha confesado. El punto de inflexión llegó tras someterse a unos análisis médicos cuyos resultados fueron alarmantes. "No era solo el peso, sino también mi salud interna. Sabía que, si no cambiaba, no iba a durar mucho más", ha asegurado. Decidido a darle un giro radical a su vida, Carlos comenzó a hacer deporte, adoptó una alimentación equilibrada y redujo drásticamente su consumo de alcohol.

Lo que empezó como una batalla personal pronto se convirtió en un fenómeno viral. Carlos decidió salir a correr por las noches, pasando intencionadamente frente a las discotecas que solía frecuentar, como un acto simbólico de despedida a su antigua vida. Este gesto llamó la atención de muchas personas en redes sociales, y en poco tiempo, entre 20 y 30 personas comenzaron a acompañarlo en sus carreras nocturnas. El cambio físico de Carlos ha sido notable. Sin recurrir a dietas extremas ni suplementos, perdió peso de forma gradual a través de una rutina equilibrada. Sin embargo, no todo ha sido fácil. "Los pectorales siguen siendo mi asignatura pendiente; es lo que más complejo me genera, pero estoy trabajando en ello", ha afirmado.

Por otra parte, Carlos también ha hablado sobre el impacto psicológico de su transformación. "Antes me sentía inseguro y me costaba mucho ligar, pero ahora tengo novia y más confianza en mí mismo. No estaba contento con la persona que era y decidí cambiar por mi salud física y mental". Asimismo, el joven ha asegurado que su familia está orgullosa de su progreso, tanto por su cambio físico como por la influencia positiva que está teniendo en otros. A pesar de su éxito, Carlos admite que ahora es más reservado: "He dejado atrás al personaje de 'Pichi', que no me representaba". Sin duda alguna, Carlos es un ejemplo de que, con determinación, es posible transformar incluso los hábitos más perjudiciales y construir una vida más saludable y feliz.