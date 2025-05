Carmen Porter se sincera sobre su matrimonio con Iker Jiménez: "Puede equivocarse o exagerar, porque es expresivo"

Cuatro juntó ayer en 'Viajando con Chester' a dos de sus grandes tótems televisivos. Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte', fue el invitado de Risto Mejide en este segundo programa de la undécima temporada del formato de entrevistas que lidera el publicista y presentador catalán. Con el desastre de la DANA como foco principal de la entrevista, la mujer de Iker Jiménez, Carmen Porter, hizo una aparición estelar durante la conversación, en la que detalló cómo es su matrimonio con el maestro de ceremonias de Mediaset, los pros y los contras de compartir el día a día con el capitán de la "nave del misterio".

Mucha complicidad fuera de plató

Durante su participación en 'Viajando con Chester', Carmen Porter compartió detalles íntimos sobre su relación con Iker Jiménez, su esposo y compañero de trabajo en diversos programas televisivos. En un momento especialmente emotivo, Iker definió a Carmen como “el mayor enigma al que me he enfrentado”, reconociendo que el mérito de su éxito personal y profesional reside en ella. La pareja, que lleva más de tres décadas junta, ha construido una relación basada en la complicidad y el respeto. Porter destacó que, aunque son muy distintos en personalidad, esa diferencia es precisamente lo que los complementa. En el ámbito familiar, aseguró que no suelen tener conflictos, aunque en el plano profesional sí surgen discrepancias. “Tenemos que llegar a acuerdos, porque él quiere unas cosas y yo otras”, explicó, subrayando que el punto medio entre sus posturas suele dar forma al contenido final de sus programas, donde ambos aportan miradas distintas y enriquecedoras.

Carmen Porter también defendió con firmeza la autenticidad de Iker Jiménez cuando fue cuestionada por Risto Mejide sobre la veracidad de las declaraciones de su esposo. Ante la sugerencia de si alguna vez mentía, Porter respondió con seguridad: “Él no es mentiroso. Puede equivocarse o exagerar, porque es expresivo”, reafirmando su confianza en la sinceridad de su pareja. Esta defensa no solo refleja una profunda conexión emocional, sino también un respeto profesional mutuo. La periodista dejó ver que su vínculo con Iker se sostiene sobre la base del diálogo, incluso cuando no coinciden del todo. Para ella, la clave está en saber encontrar ese punto de equilibrio que les permite convivir en armonía tanto en casa como frente a las cámaras.