Cristina Cifuentes se duplica en televisión y salta de RTVE a Mediaset tras fichar por 'En boca de todos'

El programa de actualidad y debate 'En boca de todos' ha sorprendido este jueves al anunciar un nuevo fichaje para su mesa de colaboradores. Antes de meterse de lleno a repasar la actualidad política, Nacho Abad ha dado la bienvenida por primera vez a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular (PP) Cristina Cifuentes.

La expolítica ha admitido estar encantada de incorporarse al programa de Cuatro y compartir espacio junto a María José Pintor, Sarah Santaolalla o Antonio Naranjo, mientras el presentador le trasladaba que esperaba que estuviese "durante mucho tiempo".

De esta forma, Cifuentes se suma al equipo del formato producido por Producciones Mandarina que tiene la misión de acercar a los espectadores, cada mañana de lunes a viernes, las principales noticias sobre política y la actualidad general, analizando las temáticas y los debates más comentados del día.

Una incorporación que se produce poco después de que la licenciada en derecho haya regresado de un extenso viaje por varios países de América Latina. Este periplo internacional se debió a la grabación de 'Hasta el fin del mundo', el reality de aventuras recién estrenado en RTVE, donde Cifuentes forma una mediática y sorpresiva pareja de concursantes junto a la colaboradora y modelo Alba Carrillo.

Así, la madrileña se duplicará en la pequeña pantalla. Por un lado, aparecerá semanalmente, concretamente cada miércoles, en el prime time de La 1. Por otro lado, marca su regreso a Mediaset de la mano de 'En boca de todos', ampliando su trayectoria televisiva tras haber colaborado previamente en otros programas de la cadena como 'El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' y 'Cuatro al día'.