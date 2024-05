¿Cuánto dinero se llevan los ganadores de Eurovisión?

El 11 de mayo se acerca rápidamente, y con él, el esperado Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö, Suecia. Los eurofans están en vilo, anticipando las emocionantes semifinales y la gran final, donde cualquier cosa puede suceder.Aunque aún queda una semana para coronar al nuevo campeón de este histórico concurso, las apuestas ya están sobre la mesa. Las principales favoritas de esta edición son Suiza, Croacia y Países Bajos. Aunque las probabilidades no están a su favor, todos esperan que Nebulossa, representante de una posición más modesta en las apuestas, al menos se coloque entre los diez primeros.

¿Premio en metálico?

Una pregunta común entre los espectadores es si los ganadores de Eurovisión reciben algún premio en metálico. La respuesta es simple: no. Los victoriosos no se llevan dinero, pero sí obtienen algo invaluable: reconocimiento y fama. Esto les permite impulsar sus carreras musicales después del festival y ganar dinero de otras formas. Las canciones ganadoras experimentan un aumento masivo en las reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Además, los artistas son solicitados en eventos y programas de televisión en toda Europa, y sus conciertos se llenan. En resumen, lo que realmente les genera ingresos son las oportunidades que surgen después de Eurovisión debido a la exposición que obtienen.

Un ejemplo notable es Måneskin, ganadores de 2021, quienes pasaron de tocar en las calles de Roma a colaborar con leyendas del rock como Iggy Pop y The Rolling Stones. Tras su victoria en Eurovisión, el grupo actuó en los festivales más importantes del mundo y ganó prestigiosos premios, como el MTV Europe Music Award al mejor artista rock.

Impulso económico al país anfitrión

Además del prestigio, el ganador de Eurovisión recibe el honor de albergar la próxima edición del evento en su país. Aunque esto parece un privilegio, también conlleva grandes gastos. Por ejemplo, el Reino Unido gastó 11.3 millones de euros el año pasado en organizar Eurovisión, cubriendo costos como la infraestructura necesaria para el evento y la preparación para recibir a una gran cantidad de turistas, pero se embolsó 34 millones, doblando con creces la inversión inicial. En definitiva, Eurovisión no solo es un concurso de música, sino también una plataforma para el éxito y la visibilidad internacional de los artistas participantes. Aunque no hay dinero en efectivo en juego, el impacto que tiene en las carreras de los ganadores puede ser incalculable.