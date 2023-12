Los dardos televisivos de Jorge Javier en la presentación del libro de Pedro Sánchez: de Ana Rosa a 'Supervivientes'

El que fuera presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, ha sido el encargado de presentar, junto a la periodista Ángeles Caballero el nuevo libro escrito supuestamente por Pedro Sánchez: 'Tierra Firme'. Una reapación de un animal televisivo que no deja indiferente a nadie.

En dicho acto ante la plana mayor socialista el conductor de Badalona ha hecho gala de su humor emponzoñado marca de la casa y de esa malicia que tan buen resultado le ha dado en televisión; así, no han sido pocas las referencias catódicas que ha hecho Jorge Javier durante la presentación.

Para empezar, Vázquez, ha aludido a su última aventura televisiva, de vida efímera y fracaso estrepitoso, 'Cuentos Chinos': "Estuvimos a punto de que viniera al programa de Telecinco pero dijo que no", desveló éste en referencia a Pedro Sánchez; a lo que el presidente del Gobierno respondió bromeando que "si por eso no me votaste".

Por otro lado, el exconductor de 'Sálvame' le ha preguntado al jefe del Ejecutivo en tono sarcástico: "¿Convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa Quintana?". Ya que, cabe recordar, que al ser los comicios un domingo 23 de julio, la otrora reina de las mañanas atrasó su descanso estival hasta pasada la mitad de dicho mes.

"Si tú tuvieras que ir a un programa de televisión no tengo ninguna duda de que debería de ser 'Supervivientes'", ha afirmado en otro orden Jorge Javier Vázquez en referencia a la resistencia de Pedro Sánchez. Y este, haciendo gala de su falta de pudor, ha replicado que si el programa se graba en Honduras, mejor "lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador...", aludiendo al tal galindo, testigo internacional de los acuerdos entre el PSOE y Junts.