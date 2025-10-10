‘El diario de Jorge’ celebra 300 emisiones y promete desvelar su “gran verdad” el lunes

Jorge Javier Vázquez alcanza este viernes una cifra redonda en Telecinco: 300 programas de su talk show ‘El diario de Jorge’, producido por Boomerang TV. Estrenado a finales de julio de 2024, el espacio ha ofrecido más de 1.600 historias narradas en primera persona y cerca de 4.000 invitados que han protagonizado reencuentros, confesiones y anuncios sorprendentes.

Para celebrar este aniversario, Mediaset ha confirmado que el programa contará con nuevas entregas, aunque sin concretar el número ni la duración de la renovación. En este especial, las Twin Melody, conocidas creadoras de contenido y con más de veinte millones de seguidores en redes sociales, serán las invitadas estelares y sorprenderán al presentador con un reto inesperado.

El formato también incorporará una novedad escenográfica: un “cubo misterioso”, un elemento traslúcido que proyectará las siluetas de algunos invitados antes de su aparición en plató. A lo largo de la emisión, se presentarán varias historias personales, como la de Maribel, que busca reencontrarse con su padre y descubrir quiénes son sus hermanos; Gema, que sorprenderá a su madre con su regreso a España; y Juan, que intentará recuperar a su expareja.

Además, el programa ha anunciado que el próximo lunes 13 de octubre desvelará “una gran verdad”, relacionada con una de sus tramas más comentadas: el caso de José Luis, un hombre que busca a su padre biológico. Tras dos pruebas de ADN con resultado negativo, una llamada en directo apuntó a un nuevo candidato: su padrino. Será en esa entrega donde el espacio revele el resultado del tercer test de ADN, con el que se espera poner fin a meses de incertidumbre.