Los eurovisivos Nebulossa fantasean con ir a 'Supervivientes': "Nos encantaría por la experiencia dura"

Un año antes del revuelo que supuso 'Eurovisión 2025' con la participación de Israel y las declaraciones posteriores de Melody tras quedar en el puesto 24, España contó con la representación del dúo Nebulossa, que integran a cantante María "Mery" Bas y el teclista y productor Mark Dasousa. Tras ganar el Benidorm Fest con 'Zorra', ambos viajaron hasta Malmö para defender el tema, que no consiguió subir de la vigésimo segunda posición.

Los exrepresentantes españoles continúan con su trayectoria musical y no quieren alejarse del mundo de la televisión, según han asegurado en una entrevista con la revista 'Lecturas'. Preguntados por la posibilidad de participar en un reality, no han cerrado las puertas e incluso se han atrevido a fantasear con algunos de los programas más seguidos en la actualidad.

"Supervivientes' nos encantaría por la experiencia dura. Es una prueba de ver dónde están los límites y nos gustaría experimentarlo. Creo que Mery además sorprendería mucho en 'MasterChef Celebrity' porque cocina muy bien", ha comentado Mark.

Y Mery le secunda haciendo énfasis en los programas de Mediaset: 'Supervivientes' me gustaría porque además estoy acostumbrada a comer poco. Pero 'GH VIP' también estaría bien. Y me encantaría también 'Bailando con las estrellas".

La pareja musical y también sentimental, también se ha referido a RTVE y la polémica surgida a raíz de las palabras de Melody insinuando que no le habían dejado hacer "ciertas cosas que tenía pensadas para el show". Tanto Mery como Mark han asegurado que a ellos no les prohibieron "nada".

"Cuando haces la propuesta del Benidorm llevas tu equipo y haces lo que quieres, una vez pasas a Eurovisión te dejas guiar por TVE, pero ellos siempre miran por ti. Si hay cosas que se tienen en consideración porque estás en otra liga, pero esas propuestas no son obligatorias y se pueden negociar", han explicado.

Asimismo, han abierto la puerta a una posible nueva participación en el Benidorm Fest: "El otro día lo comentamos, que igual dentro de unos años nos volvemos a presentar. Para nosotros fue un aprendizaje con mucha presión y energía. Nosotros lo pudimos disfrutar y además fue un trampolín".