Una expulsión por malos tratos ensucia la semifinal de "Gran Hermano"

Maica fue la gran protagonista de la última gala de "Gran Hermano". Ella fue la primera concursante en ser anunciada en el regreso de la edición de participantes anónimos, tras siete de castigo por un incidente gravísimo dentro de la casa de Guadalix, olvidado en el baúl de los recuerdos de Mediaset. Jorge Javier Vázquez anunció entre lágrimas su despedida del programa, tras ser abandonada de nuevo por la audiencia y quedarse a las puertas de la gran final del programa de Telecinco. Además, Maica fue el principal motivo del adiós disciplinario de Adrián, cuyas actitudes hacia su compañera dentro de la casa fueron duramente castigadas por la dirección de Gran Hermano, que no le tembló el pulso para expulsarlo de forma fulminante de la casa de Guadalix.

Unas actuaciones que no se toleran

La gala número 14 comenzó con un giro inesperado: la expulsión disciplinaria de Adrián Thiam. Jorge Javier Vázquez informó que las votaciones habían sido paralizadas, ya que Adrián era uno de los nominados, y presentó un video que mostraba su conducta inapropiada hacia Maica. En las imágenes, Maica, visiblemente incómoda, pedía distancia mientras él insistía en acercarse, desafiándola e intentando besarla. A pesar de las reiteradas negativas de su compañera, Adrián ignoró sus límites, lo que llevó a su expulsión inmediata.

El presentador y el Súper comunicaron a Adrián, en el confesionario, que su comportamiento violaba el código de conducta del programa, diseñado para garantizar un entorno respetuoso y seguro. Además, le recordaron que ya había recibido advertencias previas por comentarios inapropiados hacia Maica. Este incidente fue la gota que colmó el vaso. Tras escuchar la decisión, Adrián intentó responder, pero no se le permitió hacerlo y abandonó la casa en silencio. El programa, comprometido con la tolerancia cero hacia actitudes que incomoden a otros participantes, reabrió las votaciones después de la salida de Adrián. De esta forma, "Gran Hermano" reafirmó su compromiso con el respeto y la convivencia dentro del concurso.

Tras esta polémica, los nominados Maica, Óscar y Ruvens se enfrentaron a la decisión de la audiencia. Al inicio, se mostraron los porcentajes ciegos: 49%, 43% y 8%. La tensión fue palpable, especialmente cuando el programa separó a Maica y Óscar para una última conversación que, lejos de apaciguar los ánimos, evidenció sus diferencias irreconciliables. Finalmente, Jorge Javier Vázquez anunció: “Debe salvarse de la expulsión, Óscar”. Sin embargo, esta decisión no provocó grandes reacciones, ya que ambos participantes permanecieron firmes en sus posturas, sin llegar a un entendimiento.

Óscar abandonó la sala y Ruvens entró para enfrentarse junto a Maica a los resultados finales. Los porcentajes iniciales, 51% frente a 49%, dieron paso a un inesperado cambio en tiempo real, culminando con el anuncio de Jorge Javier: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Maica”. Esta decisión sorprendió tanto al público como a los concursantes, provocando gritos, aplausos y abucheos en plató. Mientras Ruvens agradecía emocionado su salvación, Maica no pudo contener las lágrimas, aunque intentó mostrarse serena: “Estoy mal, pero me estoy conteniendo. Estoy muy orgullosa porque he sido yo”.

El presentador elogió a Maica por su autenticidad y dedicación al concurso: "Eres una grandísima concursante. Esta noche el programa pierde mucho contigo”. Ella, emocionada, agradeció la experiencia y expresó su felicidad por haber cumplido un sueño: “Ha sido el sueño más bonito de mi vida. Me hubiera encantado llegar al final, pero me siento afortunada”.

En el plató, Maica reflexionó sobre su eliminación junto a Daniela y expresó su desconcierto por las razones tras su salida: “Hemos sido exterminadas. Lo acepto, pero me ha pasado factura”. Pese a la tristeza, cerró la noche con humor, recreando una icónica escena de "Lo que el viento se llevó".