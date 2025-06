Flavia, hija de Manolo Zarzo, rompe su silencio en 'Y ahora Sonsoles': "No es verdad"

Manolo Zarzo fallecía el pasado lunes a los 93 años, lo que ha desatado toda clase de rumores respecto a una supuesta guerra familiar. Las especulaciones comenzaban después de que Flavia, una de las hijas del actor, se presentase en el tanatorio pese a que su familia le había pedido que no lo hiciera. Algo, que ella misma se ha encargado de desmentir en 'Y ahora Sonsoles'.

Captura la intervención de Flavia Zarzo en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

La hija de Manolo Zarzo rompe el silencio en 'Y ahora Sonsoles'

Así, esta tarde ha entrado en directo mediante una llamada telefónica con el programa de Sonsoles Ónega, donde ha explicado qué ocurre realmente. "Ellos no entendieron la trascendencia de que un señor como papá en la cinematografía de este país, haya fallecido, y que es una noticia que va a estar en todas partes", ha comentado al respecto. "La prensa va a estar, pero ellos no querían, pero aunque yo no estuviera, la prensa va a estar igualmente".

Flavia asegura que, en cuanto llegó al tanatorio, sus hermanos le increparon. "Entro por la puerta y lo primero que me han dicho es: ¿vienes a atender a la prensa y a lucirte, o a ver a papá? Yo me quedo con los ojos como cuadros", ha explicado. Del mismo modo, Flavia asegura que entre ella y su padre la relación siempre ha sido excelente. Todo lo contrario a lo que se ha estado comentando.