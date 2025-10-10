Los hijos de Marcos Llunas y Mikel Herzog competirán en el Benidorm Fest 2026: ¿rumbo a Eurovisión como sus padres?

Izan Llunas y Mikel Herzog Jr., hijos de los icónicosrepresentantes españoles en Eurovisión 1997 y 1998, competirán en el Benidorm Fest 2026. Con talento, herencia musical y carisma, ambos aspiran a ganar el certamen y seguir los pasos de sus padres rumbo a Eurovisión 2026 en Viena. Descubre cómo estos jóvenes artistas podrían marcar un histórico relevo generacional en la música española y devolver los apellidos Llunas y Herzog al escenario europeo más famoso del mundo. Todos los detalles sobre su candidatura, su historia familiar y sus opciones de triunfo.

Así le fue a España en Eurovisión 1997 y 1998

El talento les viene de cuna. Marcos Llunas representó a España en Eurovisión 1997 con el tema 'Sin rencor', alcanzando gran reconocimiento internacional quedando sexto con 96 puntos en Dublín, mientras que Mikel Herzog lo hizo en 1998 con '¿Qué voy a hacer sin ti?', quedando un poco peor, ya que fue decimosexto en Birmingham con 21 puntos. Ambos fueron referentes del pop español de los 90 y dejaron una huella imborrable en la historia eurovisiva del país. Ahora, casi tres décadas después, sus hijos buscan emular aquel sueño familiar y devolver el apellido Llunas y Herzog al mayor escenario musical de Europa.

Así son Izan Llunas y Mikel Herzog Jr.

Izan Llunas, a sus 21 años, puede presumir de haber formado parte de la exitosa serie de Luis Miguel, en la que interpretaba al propio Sol de México en su infancia. Por su banda sonora ganó, con solo 14 años, un Disco de Oro. Su música, que lo ha llevado a colaborar con artistas como Twin Melody, suma millones de reproducciones y le ha convertido en una de las promesas con mayor proyección dentro del pop juvenil hispanohablante.

Izan Llunas, concursante del Benidorm Fest 2026 RTVE

Mikel Herzog Jr., concursante del Benidorm Fest 2026 RTVE

La formación de Mikel HerzogJr. abarca múltiples disciplinas, lo que permite desenvolverse con soltura como cantante, actor y bailarín. El joven ha participado en teatro musical, destacando su papel en la obra 'Asesinato para dos', donde interpretó al oficial Marcus Moscowitz junto a Didac Flores. En 2025, el catalán captó la atención del público nacional al formar parte del elenco en el programa 'Tu Cara Me Suena'.