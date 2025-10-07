Eva Martín protagonizará esta serie de Atresmedia tras su marcha de 'La Promesa'

Hay vida más allá de 'La Promesa' y, al igual que Ana Garcés ha comenzado un nuevo proyecto, el 'White Lotus' español, tras su emotiva marcha, Eva Martín ha encontrado un nuevo trabajo después de haber dado vida durante 553 episodios a la marquesa consorte de Luján en la serie de La 1.

Según ha adelantado el medio Bluper, la actriz nacida en Gerona protagonizará la nueva serie procedimental de Atresmedia en colaboración con Portocabo titulada 'Ágata y Lola'. La intérprete encarnará al personaje de Lola y compartirá plano con Mireia Oriol, que será Ágata.

La ficción se presentó el pasado mes de septiembre en el Festival de San Sebastián como el tercer nuevo proyecto de Atresplayer. La trama se centra en Lola, una inspectora de policía extrovertida, impulsiva y poco amiga de seguir las normas, que se encuentra con Ágata, una policía documentalista brillante y meticulosa que está en el espectro autista.

Ágata posee una gran memoria, un conocimiento excepcional del análisis forense y un talento único para analizar enigmas criminales, mientras que Lola aporta la intuición, la experiencia en el terreno y la empatía con las víctimas. A pesar de sus enormes diferencias de personalidad y la complejidad de los casos, ambas forjan un tándem perfecto y terminan convirtiéndose en amigas inseparables mientras resuelven casos criminales.

La empresa de San Sebastián de los Reyes no ha revelado aún la fecha aproximada del estreno, pero el rodaje de la serie, que contará con ocho episodios y estará ambientada en la ciudad de Vigo, comenzará muy pronto. Una producción que intentará darle un giro al género con intriga, humanidad y diversidad, tal y como ha detallado Bluper.