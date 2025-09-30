Iván Rojo: “No me importa haber sido el primero en salir, lo he vivido intensamente”

El exconcursante de 'OT 2025' Iván Rojo ha repasado su paso por la Academia en una entrevista concedida a verTele, apenas unas horas después de convertirse en el primer expulsado de esta edición del talent show de Prime Video y Gestmusic. A pesar de dejar el concurso en la segunda gala, Iván asegura que ha disfrutado al máximo de la experiencia y que se lleva consigo una gran sensación: "He exprimido las dos semanas al máximo y ahora sé que viene algo súper guay", confesó.

El artista celebró especialmente la salvación de su compañera Claudia, que se quedó en la Academia con el 84% de los votos: "Me alegré tanto por ella que ni pensé en mi propio porcentaje". En cuanto a las valoraciones del equipo, también respondió a las palabras de Noemí Galera, que apuntó que parecía tener la cabeza más fuera que dentro de la Academia. Él lo matiza con calma: "Por mi manera de ser, me he centrado más en la imagen que estaba dando que en lo que ocurría fuera", aunque asegura estar tranquilo con su paso por el programa.

Rojo admite que le hubiera gustado mostrar más en el terreno musical, en especial tocar una balada al piano, que considera su punto fuerte. Sin embargo, se muestra satisfecho con lo vivido y agradecido tanto por los consejos del jurado como por el vínculo creado con sus compañeros y profesores. Respecto a las bromas que han circulado en redes sociales sobre sus comentarios, se lo toma con filosofía: "Si es humor y la gente se ha reído, yo me alegro, porque en la vida estamos para reírnos".

Consciente de que su aventura en 'OT 2025' ha terminado pronto, Iván prefiere quedarse con lo positivo y mirar hacia adelante. Su objetivo ahora es dar forma a un proyecto musical propio: "Quiero crear un concepto que me represente y que tenga notoriedad musical, algo con peso, inteligente y con lo que la gente pueda transitar sus emociones", asegura.