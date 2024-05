Javier Rey confiesa en 'El Hormiguero' su talento oculto: "Lo puedo hacer cuando quiera"

‘El Hormiguero’ ha arrancado otra semana más por todo lo alto al recibir a dos actores españoles: Javier Rey y Almudena Amor. Los artistas acudieron al programa para presentar su última película, "La mujer dormida", un thriller con toques de terror y fantasía que narra la historia de una auxiliar de enfermería que empieza a sentirse atraída por el marido de una mujer en estado vegetativo a la que cuida. La película se estrenará en todos los cines el próximo 31 de mayo.

Esta ha sido la primera vez que Javier Rey y Almudena Amor, figuras destacadas en la industria audiovisual española, han acudido a ‘El Hormiguero’ conjuntamente. Ambos actores han ganado reconocimiento por su talento y versatilidad, participando en numerosos proyectos de televisión y cine, consolidándose como referentes en sus respectivas carreras.

Durante la entrevista, Javier Reyexplicó la trama de "La mujer dormida": “Ella es auxiliar de enfermería, y llega a la casa de mi personaje a cuidar a mi mujer, que está en estado vegetativo y empiezan a pasar cosas. Nos caemos muy bien. Empiezan a pasar cosas, muchas cosas”. Sin querer desvelar demasiado, añadió que “La mujer dormida, como tal, puede que no esté tan dormida”, lo que despertó la curiosidad de los espectadores y provocó risas en el plató. "¡Buen spoiler, macho!", afirmó una de las hormigas en tono de humor.

Por la temática de la película, Pablo Motos preguntó a los invitados sobre sus creencias en lo paranormal. Almudena Amor admitió que sí cree en fenómenos paranormales y relató una experiencia en la que "una maceta se cayó inexplicablemente" cuando trabajaba en una tienda, sugiriendo que “hay energías que se quedan en los lugares”. Javier Rey, en cambio, se mostró escéptico, bromeando que “la cortina que se mueve es la ventana que te has dejado abierta”.

La entrevista también reveló detalles curiosos sobre los actores. Almudena Amor compartió que la música de Bad Bunny le ayuda en las grabaciones: “En las secuencias físicas, bailarlo y cantarlo me motiva mucho, me saca de la cabeza y acción”. Además, demostró su talento para el deletreo, recordando que de niña practicaba palabras complicadas como “esternocleidomastoideo”.

Por su parte, Javier Rey confesó su habilidad para dormirseen cualquier lugar y en cualquier momento: “A veces me duermo antes de que mi cabeza impacte contra la almohada. No es narcolepsia, creo”. Contó una anécdota de cómo se durmió en un rodaje mientras estaba dentro de una bolsa de cadáveres: "Dijeron: acción. La cámara siguió a unos personajes para descubrir el cuerpo, abren la cremallera y me ven roncando".

El actor también destacó que durante el rodaje, Almudena Amor le enseñó las nuevas expresiones utilizadas por los jóvenes. Pablo Motos mencionó la palabra "PEC", una expresión de moda entre la juventud. Javier Rey confesó que aunque entiende la teoría, "no es capaz de usarla en el momento adecuado", mientras que Almudena se mostró como una experta en las nuevas jerga juvenil.