Jesús Calleja se despide entre lágrimas por la reacción de su hijo: "No me hagas esto"

Mediaset está a unas poco menos de 5 horas de presenciar un hito de la televisión española. Jesús Calleja se va a convertir en el octavo pasajero de Telecinco, ya que va a viajar esta tarde al espacio de la mano de Blue Origin, empresa dentro del conglomerado de Jeff Bezos (el dueño de Amazon), convirtiéndose en la mayor aventura en la vida del leonés. Ayer, los informativos de la cadena principal del grupo de comunicación de la carretera Fuencarral captaron como fue la despedida de Jesús Calleja con su hijo adoptivo Ganesh, cargada de lágrimas, evidenciando que hay nerviosísimo en la familia del aventurero ante su inminente viaje al espacio.

Es complicado tranquilizar en una situación así

A pocas horas de que Jesús Calleja despegue en la misión NS-30 de Blue Origin, las emociones están a flor de piel, especialmente para su hijo adoptivo, Ganesh. En la villa de los astronautas, el joven no pudo contener las lágrimas al abrazar a su padre con fuerza, sintiendo el miedo y la admiración mezclarse en un torbellino de sentimientos. "No me hagas esto, que yo bajo bien, de verdad", intentaba tranquilizarle Calleja, pero Ganesh no podía soltarle. Para él, Jesús no es solo su padre, es su hermano, su amigo, su todo. Desde aquel encuentro en las calles de Nepal cuando solo tenía siete años, sus vidas quedaron unidas para siempre. Ahora, mientras Calleja se prepara para cumplir su sueño de niño y viajar al espacio, su hijo le acompaña con el corazón encogido, orgulloso y temeroso a la vez, porque sabe que el hombre que le salvó la vida está a punto de embarcarse en la aventura más grande de todas.

La emisión que tendrá por nombre "Calleja en el espacio" enseñará en directo cómo será el lanzamiento que convierta al aventurero leonés en el octavo pasajero de Mediaset España. “El epílogo de mi vida de aventura extraordinaria. Es la mejor noticia que me podían dar en la vida, porque cierra un poco el círculo de lo que ha sido mi vida volando”, ha espetado Jesús Calleja en un programa que se emitirá tanto en Cuatro como en Telecinco, un programa especial para la cadena, que buscará con esa estrategia un dato de audiencia mayúsculo, que en tantas ocasiones le hace falta. El ambicioso proyecto de Jesús Calleja, anunciado a finales de 2022, contará con la colaboración de Amazon Prime Video para ofrecer una experiencia única a los espectadores. Además del lanzamiento espacial en directo, el programa incluirá tres episodios a modo de docuserie que relatarán detalladamente cada etapa del viaje. Estos episodios documentarán la preparación de Calleja con entrevistas a astronautas y expertos del sector, el breve pero emocionante trayecto espacial de 10 a 15 minutos, y el regreso a la Tierra junto con el proceso de asimilación de la experiencia. Paolo Vasile describió este proyecto como un reconocimiento merecido para el presentador. La participación de Prime Video no es casual, ya que, además de las alianzas previas entre ambas compañías, como en el caso de "La que se avecina", la relación tiene un vínculo directo con Jeff Bezos, dueño de Amazon y propietario de Blue Origin, la empresa que hará posible el viaje espacial de Calleja. Este proyecto une tecnología, aventura y entretenimiento, consolidando la colaboración entre importantes figuras y empresas del ámbito aeroespacial y audiovisual.