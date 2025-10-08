Jimmy Kimmel presume de ser “más popular que Trump” tras su suspensión en ABC

El humorista y presentador Jimmy Kimmel ha vuelto a utilizar su espacio televisivo para lanzar irónicos comentarios sobre el expresidente Donald Trump, apenas unos días después de su suspensión temporal por parte de la cadena ABC, propiedad de Disney. El motivo de la sanción fue un chiste en el que aludía al uso político del asesinato de Charlie Kirk, una broma que, según se supo después, provocó la presión directa del movimiento MAGA y del propio Trump.

Lejos de replegarse, Kimmel regresó a su programa este martes con una dosis extra de sarcasmo. Basándose en una encuesta elaborada por YouGov, el presentador destacó ante su audiencia que su popularidad supera a la del presidente de Estados Unidos. "Soy más popular que el presidente de los Estados Unidos. Encuestaron a más de mil personas y le saco 16 puntos a Trump", celebró entre risas.

A continuación, el cómico ironizó con que su ventaja debería ser aún mayor: "Yo estoy en +3 y él en -13, lo cual está bien, pero teniendo en cuenta que no soy un amigo convicto de Jeffrey Epstein, que nunca he pagado a una estrella del porno, ni he enviado a un equipo de matones enmascarados a un parque para separar a una anciana de sus nietos, creo que mi valoración debería ser más alta, ¿no?"

En tono de burla, Kimmel restó importancia a su logro y se comparó con lo absurdo: "En este momento, encontrar una uña en la ensalada tiene una ventaja de siete puntos sobre Donald Trump", bromeó antes de dirigirse directamente al exmandatario.

La respuesta desde la Casa Blanca no tardó en llegar. Durante el programa, Kimmel mostró un comunicado oficial en pantalla que decía: "Más de 77 millones de estadounidenses acudieron a las urnas el día de las elecciones para votar por el presidente Donald J. Trump, quien está cumpliendo con su abrumador mandato de poner a Estados Unidos primero. Jimmy Kimmel reza todas las noches para conseguir una fracción de ese apoyo y mantener su programa en antena después de que la audiencia cayera un 64% la semana pasada. ¡Triste!"

El presentador aprovechó la ocasión para ironizar una vez más: "Me gusta el 'triste' con signo de exclamación. Quedaría bien en una camiseta con la cara de Trump, ¿no?", bromeó ante el público entre aplausos. Y remató con una de sus frases más celebradas de la noche: "¿Sabéis qué es más triste? Que el presidente de los Estados Unidos tenga un índice de aprobación más bajo que Diddy y la diarrea. Eso es lo que es triste".

Finalmente, Kimmel cerró el segmento lanzando un último dardo al expresidente: "Si está buscando mejorar sus índices de aprobación, tengo una idea: que publique los archivos de Epstein", en clara referencia al caso que continúa generando controversia en Estados Unidos.