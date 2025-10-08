El MIPCOM de Cannes distingue a Secuoya Studios por su liderazgo en sostenibilidad audiovisual

El estudio madrileño Secuoya Studios será reconocido con el MIP SDG Award 2025 durante el próximo MIPCOM Cannes, el mercado internacional más importante del sector audiovisual. El galardón, concedido en colaboración con las Naciones Unidas, distingue a aquellas compañías que destacan por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de su actividad en televisión y plataformas de streaming.

Con este reconocimiento, Secuoya Studios se consolida como referente internacional en producción sostenible dentro de la industria audiovisual. El premio reconoce el trabajo del grupo en el desarrollo de iniciativas pioneras en España, como el Greenbook Sustainable Filming Protocol, elaborado junto a la consultora ecológica Mrs. Greenfilm, que establece una guía práctica para reducir el impacto medioambiental de los rodajes.

Asimismo, la compañía ha impulsado la creación del Sello de Gestión Sostenible, la primera certificación medioambiental independiente y auditada de su tipo en España, y ha establecido un departamento de sostenibilidad propio que asigna un Eco Manager a cada producción, con el objetivo de garantizar prácticas responsables en todos los procesos.

Secuoya Studios, cuyo catálogo incluye producciones como ‘Shades (Matices)’, ‘Montecristo’ o ‘Zorro’, ha convertido la sostenibilidad en uno de los ejes centrales de su estrategia empresarial. “En Secuoya Studios entendemos la sostenibilidad como un compromiso que guía la forma en la que creamos, producimos y compartimos contenido con el mundo”, explicó su CEO, Brendan Fitzgerald, en un comunicado. “Es una apuesta basada en la innovación, la tecnología y las alianzas estratégicas que impulsan un cambio duradero. Más allá del honor que supone este premio, tener esta visibilidad en MIPCOM nos permite demostrar que muchas de estas prácticas son universalmente aplicables”.

El MIP SDG Award 2025 será entregado el próximo 15 de octubre por Caroline Petit, subdirectora del Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa, durante una sesión especial dedicada a las buenas prácticas de sostenibilidad en la industria audiovisual.

En ediciones anteriores, este reconocimiento ha recaído en compañías como A+E Networks, Sky o Studio Silverback, todas ellas destacadas por su compromiso con los valores medioambientales y sociales. Con su premio, Secuoya Studios se convierte en el primer estudio español en recibir esta distinción, reafirmando su posición como líder en innovación y sostenibilidad dentro del panorama audiovisual internacional.