Atresmedia prepara la versión española del exitoso reality internacional ‘The Box’

Atresmedia vuelve a apostar por los grandes formatos internacionales y ha puesto en marcha la versión española de ‘The Box’, uno de los realities más exitosos y comentados del año. El grupo trabaja ya en la adaptación de este fenómeno televisivo, considerado el formato estrenado en 2025 con más adaptaciones en todo el mundo.

‘The Box’ es un reality de competición con una mecánica tan original como desconcertante. En el programa, 12 famosos son encerrados en cajas individuales sin saber a dónde van ni qué les espera. En cada entrega, cuando se abren las puertas, los participantes se encuentran con desafíos completamente inesperados que deben resolver sin instrucciones, pistas ni contexto previo.

El formato combina misterio, convivencia y estrategia, ya que todos los concursantes conviven en una base común donde se forjan alianzas, rivalidades y traiciones. Cada episodio presenta dos pruebas —una individual y otra grupal— y concluye con un duelo final que determina quién abandona la competición. En la última entrega, los cuatro finalistas se enfrentan a los desafíos finales, y solo tres llegan a la prueba definitiva: elegir una de tres cajas idénticas, una de las cuales contiene el gran premio de 50.000 euros.

El éxito del formato ha sido rotundo en el panorama internacional. ‘The Box’ se estrenó en enero de 2025 en Noruega (TV2), donde se convirtió en el estreno más visto del canal y ya ha sido renovado por una segunda temporada. El fenómeno se ha repetido en Dinamarca (TV2) y Finlandia (Nelonen), donde también ha cerrado su primera temporada con máximos de audiencia.

Su expansión continúa por Europa: ITV1 (Reino Unido), TF1 (Francia), RTL4 (Holanda) y TV4 (Suecia) ya preparan sus propias versiones. Ahora, Atresmedia se suma a esta lista con la adaptación española, que promete ser uno de los grandes lanzamientos televisivos del próximo año.