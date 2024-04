Jordi Cruz reaparece a escena tras la última polémica de Masterchef con la propia Tamara

Después de una breve ausencia, Jordi Cruz, el reconocido chef y jurado de "MasterChef", ha vuelto a la escena pública este domingo a través de Instagram. Lo más sorprendente es que lo hizo en compañía de Tamara, con quien protagonizó un directo cocinando, dejando claro que la polémica reciente no ha afectado su relación.

El pastel de la reconciliación

"¡Feliz domingo, ¿cómo estáis?! Hoy tengo una invitada especial. Tengo a Tamara y haremos una carrot cake que es una maravilla. Ayer, por cosas del azar, pudimos contactar y hablar para dar nuestra opinión sobre lo que ha pasado esta semana porque ninguno de los dos hemos dicho nada aún", expresó Cruz al iniciar la transmisión.

Durante el directo, Tamara bromeó sobre su situación: "Feliz de estar aquí, muy a gusto, vengo a vivir la experiencia". Sin embargo, destacó la importancia de la salud mental y afirmó estar "fantástica" en ese aspecto, contradiciendo los rumores que la relacionaban con problemas de este tipo. Jordi Cruz salió en defensa de Tamara y su fortaleza mental: "Suelo decirle cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara les aseguro que es una persona con mente fuerte". Ante las críticas recibidas por su manera de expresarse en el programa, el chef se defendió, explicando que en 'MasterChef' se trata de superación y evolución, no de atacar a los concursantes.

"Yo me tomo la tele muy en serio, es un programa de televisión, cuando enchufamos la cámara me pongo serio, disculpadme llevo 12 años poniéndome serio, que he metido la pata seguro que sí", agregó Cruz, subrayando que todo en el programa está diseñado para entretener y dar espectáculo. Con esta aparición conjunta, Jordi Cruz y Tamara dejan claro que están del mismo lado y que la controversia no ha afectado su relación ni su profesionalismo, zanjando así la última polémica que salpicado a “Masterchef”, que llegó hasta la política de nuestro país.