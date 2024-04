Duras críticas a MasterChef por el comportamiento de Jordi Cruz hacia una concursante que abandonó de forma voluntaria

La temporada 12 de MasterChef ha sido escenario de intensos momentos de tensión, pero ninguno tan polémico como la salida de Tamara, una concursante que desde el inicio del programa ha sido centro de controversia. Su partida voluntaria ha desatado un vendaval de críticas hacia el programa y hacia uno de sus jueces más reconocidos, Jordi Cruz.

Desde el primer programa, Tamara se destacó por su conflicto con otros concursantes, como el desafortunado altercado con Maicol, donde lo acusó falsamente de empujarla. Pero fue su relación con el resto de aspirantes lo que marcó su paso por MasterChef, con tensiones constantes y una dinámica cargada de confrontación. El punto de quiebre llegó cuando, en un enfrentamiento con Jordi Cruz, Tamara confesó que no estaba allí por el deseo de aprender a cocinar, sino por otros motivos. "No me gusta rodearme de cerdos, ¡y no sé qué hago aquí aguantando tonterías!", expresó, dejando claro su descontento con la situación.

La decisión de Tamara de abandonar el programa voluntariamente dejó perplejos a los jueces, especialmente a Jordi Cruz, cuya reacción reflejó sorpresa y enfado. "¿Sabes qué pasa? Pepe te está haciendo preguntas, pero yo no te haría ninguna. Solo te diría 'muy bien, chao'", manifestó Cruz, evidenciando su frustración ante la inesperada decisión.

La intervención de Samantha Vallejo-Nágera añadió más leña al fuego al señalar la contradicción entre las acciones de Tamara y sus palabras anteriores sobre priorizar su bienestar. "Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar...", destacó Vallejo-Nágera, subrayando la discrepancia entre sus actos y sus afirmaciones.

La controversia generada por este incidente ha llevado incluso a la intervención de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien defendió la decisión de Tamara como un acto valiente de cuidado personal. Esto ha abierto un debate sobre la importancia del bienestar emocional en programas de televisión de este tipo.

La salida de Tamara de MasterChef ha desencadenado una serie de reflexiones sobre el equilibrio entre la competencia y el cuidado personal, así como sobre la responsabilidad de los programas de televisión en el bienestar de sus participantes.