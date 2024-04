Támara, la concursante que abandonó, aviva la polémica con Jordi Cruz y “Masterchef”

Tamara, la concursante que abandonó la duodécima edición de "MasterChef" tras un tenso enfrentamiento con Jordi Cruz, ha decidido romper su silencio y expresar abiertamente su descontento con el formato del programa de RTVE. Lo hizo a través de un vídeo en redes sociales, donde cargó duramente contra el programa y reveló las razones detrás de su decisión de abandonar.

Sin pelos en la lengua

En sus declaraciones, Tamara denuncia que "MasterChef" no es un programa donde se aprenda realmente a cocinar, sino que se ha convertido en un espacio marcado por el enfrentamiento entre compañeros, el sensacionalismo y la falta de enfoque en la verdadera pasión culinaria. "El constante enfrentamiento entre compañeros, el rascar salseo, que juzguen mi trabajo, que se debata a quién quiero más, no aprender cocina... Son algunos de los motivos por los que decidí irme de 'MasterChef'", afirmó.

Además, Tamara refuta las acusaciones de buscar fama, argumentando que su reconocimiento en la calle proviene de sus vídeos sobre finanzas, no de su paso por el programa. Asegura haber generado más interacción que otros concursantes debido a su repentina salida y al trato recibido por parte de Jordi Cruz. En cuanto a la actitud sincera, Tamara defiende la importancia de ser uno mismo y no intentar complacer a todos, aunque eso signifique desagradar a algunos. "Lo más triste es que ser sincero y no intentar caer bien a todo el mundo no gusta", afirmó.

Evita nombrar a Jordi Cruz

El vídeo concluye con una frase significativa: "Mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quien eres. Es más importante estar bien yo, que decepcionaros a vosotros". Sin embargo, evita mencionar directamente a Jordi Cruz en su despedida. Las declaraciones de Tamara ponen de manifiesto la controversia que rodea a "MasterChef" y la necesidad de replantearse el enfoque del programa para garantizar un ambiente más saludable y centrado en la verdadera pasión por la cocina.