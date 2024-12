Jordi Cruz se sincera sobre su trabajo en 'MasterChef': "Mi gremio me toma menos en serio..."

Jordi Cruz, reconocido chef español y jurado de 'MasterChef', ha hablado abiertamente sobre los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado en los últimos años. En una reciente entrevista para el podcast 'A solas con Vicky Martín Berrocal', el cocinero ha reflexionado sobre el impacto que ha tenido su participación en televisión, la pérdida de una de sus estrellas Michelin y cómo su nueva etapa como padre ha cambiado su vida.

Con 13 años al frente del popular programa culinario de La 1, Jordi Cruz ha admitido que formar parte de 'MasterChef' ha transformado tanto su carrera como su percepción dentro del mundo gastronómico. Aunque valora el reconocimiento y la oportunidad de conectar con un público más amplio, ha confesado que algunos colegas de su gremio le toman "menos en serio" por sacrificar parte de su "yo cocinero" al salir en televisión. El chef catalán ha recordado cómo inició esta aventura después de que Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, le propusiera unirse al programa. "Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y yo pensábamos que no duraríamos, pero aquí seguimos 13 años después", ha comentado con humor. Sin embargo, también ha revelado que los primeros años de éxito le llevaron a un periodo de excesos que casi lo desestabilizó.

Por otra parte, uno de los momentos más desconcertantes de su carrera fue la pérdida de una estrella Michelin en su restaurante Angle, en Barcelona. Aunque mantiene tres estrellas en su emblemático ABaCy otras en sus proyectos Atempo y Angle, la decisión de los inspectores lo sorprendió: "Es la única vez que Michelin me ha descuadrado". Jordi ha explicado que las estrellas Michelin no son premios permanentes, sino acreditaciones que se renuevan anualmente, dependiendo del nivel de excelencia del restaurante. Pese al revés, ha defendido que el restaurante había mejorado desde que recibió su segunda estrella y que el equipo sigue trabajando con la misma pasión. "No pondré en duda un veredicto, pero incluso cuando no es positivo, sirve para mejorar", ha afirmado. Además, el juez de 'MasterChef' ha reflexionado sobre la presión de mantener estos galardones, describiéndolos como "un arma de doble filo" que puede generar una búsqueda constante de perfección.

En el ámbito personal, 2024 ha sido un año de grandes cambios para Jordi Cruz. Tras convertirse en padre junto a Rebecca Lima, ha confesado que la experiencia lo ha llenado de felicidad, aunque también le ha generado nuevas inseguridades: "El miedo a no ser buen padre o a no estar lo suficiente me afecta". Además, ha reconocido que ahora teme a la muerte más que nunca, pues desea ver crecer a su hijo y compartir momentos con él. Sin embargo, el estrés y el agotamiento físico han sido constantes en su vida. Durante su luna de miel en Japón, por ejemplo, no pudo disfrutar plenamente debido a problemas de salud derivados de su intenso ritmo laboral. "Estoy en un momento desgastado, pero no harto. Me estoy machacando y a veces siento que no se valora lo suficiente", ha declarado con franqueza.

A pesar de los retos, Jordi Cruz sigue siendo un referente en la gastronomía española. Su compromiso con la mejora continua y su pasión por la cocina lo mantienen enfocado en avanzar, tanto en su vida profesional como personal. "Este oficio es muy duro, pero las pequeñas motivaciones son las que nos ayudan a seguir adelante", ha concluido su entrevista junto a Vicky Martín Berrocal.