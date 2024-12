Los pantalones de piel burdeos de Vicky Martín Berrocal son tendencia y perfectos para una comida de Navidad

Cuando piensas en el color por excelencia que las mujeres más elegantes llevan a todas horas se te viene a la cabeza el negro, ¿verdad? Y no vamos a negártelo ya sea con un look monocromático de pies a cabeza o con accesorios como botas de caña alta, vestir de negro si buscas ir elegante siempre es una buena idea, pero parece que esta temporada al negro le ha salido competencia. Y es que como probablemente hayas visto estos días en las calles y en redes sociales, el burdeos se está haciendo poco a poco con los armarios de las que más saben de moda, como este look que Vicky Martín Berrocal ha elegido para celebrar el 25 cumpleaños de su hija, Alba Díaz, y que es perfecto para Navidad.

Porque si el color burdeos es tendencia este invierno, a nosotras nos parece una opción perfecta para cambiarlo por el rojo esta Navidad. Además, el estilismo de Vicky Martín Berrocal es tan cómodo como calentito, y tendencia para una comida navideña. Desde su aparición en las pasarelas, hasta su protagonismo en el street style y redes sociales, el burdeos ha demostrado ser un imprescindible esta temporada otoño-invierno 2024/2025. Este es uno de esos tonos que nunca pasa de moda, pero que ahora regresa con más fuerza que nunca. Inspirado en los tonos del vino tinto, el burdeos o granate es el color ideal para los meses más fríos, siendo una opción versátil que añade un punto de elegancia a cualquier look.

El look de Vicky. @vickymartinberrocal

Un color burdeos que Vicky Martín Berrocal ha combinado en este 'total look' con jersey y pantalones de piel anchos.