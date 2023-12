Jordi Cruz critica la "terrible" gestión política en Barcelona tras perder una Estrella Michelin

Jordi Cruz, conocido chef y miembro del jurado en 'MasterChef', se encuentra nuevamente en el epicentro de la polémica. Después de perder una Estrella Michelín en su restaurante 'Angle' en Barcelona, Cruz no ha dudado en atribuir la situación a la gestión de la exalcaldesa Ada Colau, calificándola como "terrorífica". En una entrevista con El Suplement de Radio 3Cat, el chef destacó la difícil situación actual de la ciudad condal y afirmó de manera contundente: "A día de hoy, Madrid está mucho mejor que nosotros".

Cuando se le preguntó sobre dónde abriría un nuevo local en España, el chef no titubeó en expresar su preferencia por Madrid debido al "destacado nivel de hostelería" en la capital. Además, Jordi Cruz elogió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sin importarle su color político. "Creo que lo que ha hecho, independientemente de su color político, es muy bueno", afirmó, mostrando afinidad hacia el Partido Popular.

Consciente de que sus palabras generarían atención, el famoso cocinero señaló: "Después habrá gente que dirá, 'es que los hospitales'. Yo qué sé. Que yo no sé de hospitales. Yo soy hostelero y creo que Madrid a día de hoy va como un tiro a nivel de hostelería y Barcelona no. Creo que Barcelona tenía antes un turismo que ahora no.Creo que Barcelona no está en su mejor momento y es por culpa de muchas cosas, entre ellas la gestión política".